Howes gana la etapa 11 en motos del Dakar y Benavides se pone líder

10 HOWES Skyler (usa), Monster Energy Honda HRC, Honda, Rally GP, FIM W2RC, action during the Stage 10 of the Dakar 2026, on January 14, 2026 between Bivouac Refuge and Bisha, Saudi Arabia - Photo Florent Gooden / DPPI - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto estadounidense Skyler Howes (Honda) se ha impuesto este jueves en la undécima etapa de la categoría de motos del Rally Dakar, una especial de 346 kilómetros con salida en Bisha y llegada en Al Henkiyah, mientras que el argentino Luciano Benavides (KTM) se ha colocado como nuevo líder.

Howes ha sumado su primera victoria en el 'raid' 21 segundos por delante del francés Adrien van Beveren, compañero de Honda, y el español Edgar Canet (KTM). El anterior líder, el estadounidense Ricky Brabec (Honda), ha terminado sexto y ha cedido el mando a Benavides, aunque la desventaja es tan sólo de una veintena de segundos. El español Tosha Schareina (Honda) se mantiene tercero a más de 15 minutos.