Huertas y Mills doblegan al Real Madrid y el Barça cae en Lleida

Marcelinho Huertas, Real Madrid - La Laguna Tenerife - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid no pudo (90-95) con la Laguna Tenerife este domingo en la jornada 27 de la Liga Endesa, superado en casa pero con colchón en el liderato ante otro triunfo del Valencia Basket, mientras que el Barça perdió en sesión matinal (90-80) contra el Hiopos Lleida.

Después de doce victorias seguidas en liga, los de Sergio Scariolo vieron frenada su marcha sin rival por un Canarias motivado por su reciente clasificación para la 'Final Four' de la Champions FIBA. Marcelinho Huertas (25 puntos) marcó el ritmo de un partido que estuvo casi siempre del lado aurinegro.

Los blancos lo quisieron ganar en el último cuarto, pero el acierto no abandonó a los de Txus Vidorreta. Además del eterno base brasileño, el también veterano Patty Mills (18 puntos), refuerzo desde hace un mes de los de La Laguna, se motivó en el Palacio y ayudó a rematar la faena. Facundo Campazzo, Edy Tavares (32 de valoración), en lucha con Giorgi Shermadini (24), y Andrés Feliz remaron para un Madrid que no debe acusar el golpe.

Mientras, el equipo canario sumó un importante 17º triunfo, que le permite afianzar la zona de 'playoffs' y pensar aún en el 'Top 4'. Con 18 se quedó un Barça sorprendido en el derbi catalán de Barris Nord, pagando el esfuerzo casi más mental de entre semana para estar en el 'play-in' de la Euroliga. Oriol Paulí (27 puntos y 35 de valoración) cumplió la ley del ex y lideró a los locales.

Melvin Ejim (20 y 28) fue el otro gran verdugo de un Barça sujetado por Darío Brizuela, aunque en el segundo tiempo no pareció tener opción el equipo de Xavi Pascual. En cambio, después de hacerse con la segunda plaza de la Euroliga, el Valencia Basket demostró que no tiene freno y se impuso (81-84) al Bàsquet Girona.

Un triple de Nate Reuvers decidió el encuentro para los 'taronja' en Fontajau, donde el Valencia vivió de su superioridad en el rebote. Los de Pedro Martínez se aferraron al encuentro pese a no estar acertados, y terminaron con la resistencia local para sumar la 21ª de la temporada, por 24 del Madrid, siendo Matt Costello (20 puntos y 25 de valoración) la mejor referencia visitante.

Por abajo, el Recoletas Salud San Pablo Burgos no pudo escapar del triple empate a siete victorias con MoraBanc Andorra y Dreamland Gran Canaria al caer (94-99) con el Río Breogán. Francis Alonso, con cinco triples y 25 puntos, dio el impulso a los gallegos para asaltar el Coliseo burgalés y salir de un bache de dos derrotas.

El colista Coviran Granada se aferró a sus opciones con la cuarta victoria del curso, con un gran Luka Bozic (27 de valoración), y alegró al Palacio nazarí con el derbi ante el Unicaja. El equipo de Málaga, clasificado para su cuarta F4 seguida de Champions, encajó su quinta derrota seguida en Liga, sin margen en el 'Top 8'.