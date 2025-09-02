El Huesca se engancha a la zona de arriba de LaLiga Hypermotion y el Leganés sigue sin ganar

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La SD Huesca se enganchó a la parte alta de LaLiga Hypermotion 2025-2026 tras imponerse por 2-1 a la SD Eibar, mientras que el CD Leganés sigue sin ganar después de empatar (2-2) en Butarque ante el Deportivo de La Coruña, en partidos correspondientes a la tercera jornada del campeonato.

En El Alcoraz, el Huesca se situó con 7 puntos, a dos del liderato, aunque tuvo que esperar al minuto 95 para sellar su triunfo ante el Eibar, ajusticiado precisamente por un ex como el delantero Sergi Enrich y poco después de haberse quedado con diez por la expulsión de Arbilla. Los locales se habían adelantado en la primer parte por medio de Carillo, con réplica casi al instante de Magunazelaia.

El que no pudo colocarse con 7 puntos también fue el Deportivo, aunque el conjunto coruñés salvó un punto en su visita al Leganés en Butarque donde fue 2-0 abajo tras los tantos de De la Fuente, al minuto de juego, y Duk, pasada la primera media hora. Sin embargo, los goles en el segundo tiempo de Mulattieri y Yeremay Hernández, este en el 85, dejaron el 2-2 y el tercer empate seguido de los 'pepineros'.