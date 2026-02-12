Hugo González apenas aporta en el triunfo de los Celtics y Santi Aldama sigue de baja con los Grizzlies

Archivo - Hugo Gonzalez of Real Madrid looks on during the Spanish League, Semi-Final second leg of Liga ACB Endesa, basketball match played between Real Madrid and Unicaja Baloncesto at Movistar Arena pavilion on June 13, 2025 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alero español Hugo González no tuvo una actuación demasiado destacada en la victoria de este miércoles en la jornada de la Fase Regular de la NBA 2025-2026 de los Boston Celtics ante los Chicago Bulls por 124-105, mientras que Santi Aldama continúa sin jugar por lesión con los Memphis Grizzlies.

González sólo pudo aportar dos rebotes en los nueve minutos que estuvo en pista, donde sólo tuvo tiempo para realizar un lanzamiento de dos y pese a que su equipo tenía ya finiquitado el encuentro al descanso (72-44).

Por su parte, Santi Aldama se perdió su cuarto partido consecutivo en una nueva derrota de los Memphis Grizzlies, por 122-116 en la visita a los Denver Nuggets, a causa de las molestias en su rodilla derecha, que espera poder solucionar aprovechando el parón por el 'Fin de Semana de las Estrellas'.