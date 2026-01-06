Hugo González aporta en otro triunfo de los Celtics

Archivo - El jugador del Real Madrid y la selección española de baloncesto Hugo González, en un entrenamiento en Guadalajara. - ALBERTO NEVADO / FEB - Archivo

MADRID, 6 Ene.

Los Boston Celtics vencieron este lunes por 115-101 a los Chicago Bulls para sumar su cuarto triunfo consecutivo para colocarse en la segunda plaza de la Conferencia Este, gracias a un destacado Anfernee Simons, que rozó la treintena de puntos, y con la aportación del español Hugo González.

El jugador madrileño, de 19 años, sigue creciendo en la NBA y volvió a sumar en los 12 minutos que estuvo en pista ante los Chicago Bulls. Hugo González anotó 5 puntos, después de un 1/5 en tiros de campo y 1/4 en triples. Además, recogió 7 rebotes y repartió 1 asistencia.

Los Celtics ya son segundos en el Este, con un balance de 23 victorias y 12 derrotas, después de encadenar esta madrugada su cuarto triunfo seguido y el octavo en los últimos 10 partidos. Y el culpable fue un Anfernee Simons muy acertado y que anotó 27 puntos, gracias a su 8/14 en triples.

En el partido, el parcial del primer cuarto de 31-14 ya fue una losa difícil de quitarse para los Bulls, que arrancaron el duelo sin intensidad y dormidos. Los 26 puntos de Matas Buzelis ni el 'doble-doble' de Nikola Vucevic pudieron conectar a los suyos, que lo intentaron en la segunda mitad, aunque ya fue tarde. La segunda derrota consecutiva les deja en puestos de 'play-in' en el Este.