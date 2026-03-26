Hugo González aporta en la victoria de los Celtics ante los campeones Thunder

Archivo - October 10, 2025, Toronto, On, Canada: Toronto Raptors guard Jamal Shead (23) drives the ball past Boston Celtics guard Hugo Gonzalez (28) during the first half of preseason NBA basketball action in Toronto Friday, October 10, 2025. - Europa Press/Contacto/Thomas Skrlj - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alero español Hugo González tuvo una pequeña aportación en la victoria por 119-109 de su equipo, los Boston Celtics, en la jornada de este miércoles de la Fase Regular de la NBA 2025-2026 ante los Oklahoma City Thunder, actuales campeones.

El jugador madrileño olvidó su sequía ofensiva de los últimos partidos y volvió a anotar, no demasiado, tres puntos a través de un triple, en los más de nueve minutos que estuvo en pista, en lo que añadió dos rebotes, uno en cada tablero.

Los Celtics pusieron fin a la gran racha de doce victorias seguidas de los Thunder, el mejor equipo de la Fase Regular de la NBA, apoyados en su buen juego colectivo, con siete jugadores anotando dobles dígitos, liderados por Jaylen Brown, autor de 31 puntos, dos menos que la estrella visitante, el base canadiense Shai-Gilgeous Alexander, que sólo falló dos de sus doce lanzamientos.