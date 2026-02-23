Hugo González aporta en la victoria de los Celtics en la cancha de los Lakers

Archivo - Hugo Gonzalez Pena of Real Madrid warms up during the Spanish League, Final second leg of Liga ACB Endesa, basketball match played between Real Madrid and Valencia Basket at Movistar Arena on June 22, 2025, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alero español Hugo González sumó en la clara victoria de este domingo en la Fase Regular de la NBA 2025-2026 de su equipo, los Boston Celtics, en su visita a Los Angeles Lakers por 89-111, la octava en los últimos nueve partidos para los visitantes.

El jugador madrileño aportó, en 14 minutos en la cancha, cuatro puntos, con 2/3 en el lanzamiento, tres rebotes, una asistencia y un robo, y tuvo también la misión de detener en defensa al base esloveno Luka Doncic cuando ambos coincidieron en la pista.

Los Celtics confirmaron su buen momento de forma y que no han acusado el parón por el 'Fin de Semana de las Estrellas' de la liga apoyados en las actuaciones de Jaylen Brown, autor de 32 puntos, ocho rebotes y siete asistencias, y Payton Pritchard, que hizo 30, con seis triples, y capturó también ocho rebotes. Por el bando de los Lakers, Doncic fue de nuevo el más destacado con 25 puntos, secundado por el veterano LeBron James, que firmó 20, aunque ambos se combinaron para un 18/43 en tiro.