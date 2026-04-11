Hugo González aprovecha sus minutos en la victoria de los Celtics ante los Pelicans

Hugo Gonzalez Pena of Real Madrid looks on during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball match played between Real Madrid and Casademont Zaragoza at WiZink Center on October 6, 2024 in Madrid, Spain. - DENNIS AGYEMAN / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alero español Hugo González ha aprovechado sus minutos y ha contribuido a la sólida victoria de los Boston Celtics sobre los New Orleans Pelicans (144-118), sustentada por el acierto desde la línea de tres y que les permite asegurar la segunda posición de la Conferencia Este de cara a los 'Playoffs' por el título de la NBA.

Los de Joe Mazzulla, amparados en su fiabilidad en el tiro exterior -29 triples-, marcaron distancias ya desde el primer cuarto (44-25) y se plantaron en el descanso 31 puntos arriba (82-51). En la reanudación, a pesar de los 36 puntos del escolta Jeremiah Fears y del 'doble-doble' de 25 tantos y 11 rebotes del pívot Derik Queen, los Pelicans fueron incapaces de la remontar la diferencia.

El alero Sam Hauser, con 24 puntos, y el escolta Jaylen Brown, con 23, lideraron la faceta anotadora de los Celtics, mientras que el base Payton Pritchard contribuyó con un 'doble-doble' de 21 tantos y 10 asistencias.

Por su parte, el madrileño Hugo González estuvo 25 minutos sobre la pista en los que le dio tiempo a anotar 10 puntos -4 de 7 tiros de campo, incluidos 2 de 4 triples-, capturar cuatro rebotes, ofrecer una asistencia y recuperar tres balones.

De esta manera, Boston se asegura matemáticamente la segunda plaza de la Conferencia Este con un balance de 55-26, solo por detrás de Detroit Pistons (59-22), y ya espera rival para los 'Playoffs' por el título.