Hugo González cae con los Celtics en su visita a los Hawks

Archivo - October 10, 2025, Toronto, On, Canada: Toronto Raptors guard Jamal Shead (23) drives the ball past Boston Celtics guard Hugo Gonzalez (28) during the first half of preseason NBA basketball action in Toronto Friday, October 10, 2025. - Europa Press/Contacto/Thomas Skrlj - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Boston Celtics, equipo en el que milita el alero español Hugo González, no pudo sacar la victoria este lunes en la jornada de la Fase Regular de la NBA 2025-2026 en su visita a los Atlanta Hawks, cayendo por 112-102 con poca aportación del madrileño.

González, que dispuso de más de 12 minutos en la pista por parte del técnico Joe Mazzulla, anotó cinco puntos, con un 2/4 en lanzamiento, y capturó también cuatro rebotes, dos defensivos y dos ofensivos, para unos Celtics liderados por Jaylen Brown, autor de 29 puntos, aunque con malos porcentajes, y 10 rebotes, y que no contó ni con Jason Tatum ni con Neemias Queta.

Los Hawks mostraron su actual fortaleza en su pabellón, donde encadenaron su decimotercera victoria consecutiva gracias a un gran tercer cuarto donde desarbolaron claramente a los visitantes (36-22) para tomarse la revancha de la derrota del pasado viernes en el TD Garden. Onyeka Okongwu y Jalen Johnson aportaron sendos 'dobles-dobles' con 20 puntos y 10 rebotes, y 20 y 12, respectivamente.