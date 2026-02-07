Hugo González celebra la quinta victoria consecutiva de los Celtics ante Miami

Archivo - Hugo Gonzalez Pena of Real Madrid warms up during the Spanish League, Final second leg of Liga ACB Endesa, basketball match played between Real Madrid and Valencia Basket at Movistar Arena on June 22, 2025, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alero español Hugo González contribuyó a la victoria de Boston Celtics ante Miami Heat (98-96), en una jornada NBA en la que los de Joe Mazzulla fueron capaces de remontar una diferencia de 22 puntos para ganar por quinto partido consecutivo.

Un triple de Derrick White a minuto y medio para el final permitió a los de Massachusetts darle la vuelta al marcador, y un posterior tapón del base estadounidense -que cerró la contienda con 21 puntos- impidió la respuesta de los de Florida, que se quedaron más de dos minutos sin anotar. Además, Jaylen Brown fue el máximo anotador de los suyos con 29 tantos.

Mientras, el madrileño Hugo González, que partió desde el banquillo, anotó dos puntos -1 de 2 tiros de campo, errando el único triple que intentó- en los 16 minutos que estuvo sobre la pista, en los que también contribuyó con tres rebotes y un robo.

Todo en un encuentro en el que el exmadridista, de 20 años, protagonizó una de las trifulcas del día al encararse con el escolta de Miami Norman Powell, un incidente que, tras intervenir los compañeros de ambos, se resolvió sin problemas mayores.

Con este resultado, los Celtics enlazan cinco victorias consecutivas y se asientan en la segunda posición de la Conferencia Este con un balance de 34-18, solo por detrás de los líderes, Detroit Pistons (38-13).