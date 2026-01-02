Hugo González celebra con victoria su comienzo de año con los Celtics

Archivo - Hugo Gonzalez Pena of Real Madrid warms up during the Spanish League, Final second leg of Liga ACB Endesa, basketball match played between Real Madrid and Valencia Basket at Movistar Arena on June 22, 2025, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alero español Hugo González ha iniciado 2026 contribuyendo a la victoria a domicilio de Boston Celtics sobre Sacramento Kings (106-120), con la que los de Joe Mazzulla se asientan en la tercera posición de la Conferencia Este de la NBA.

Los de Massachusetts se fueron un punto arriba al descanso, y el 88-88 al término del tercer cuarto hacía presagiar una resolución muy apretada. Sin embargo, los Celtics despegaron en el parcial final (18-32) y liquidaron el choque, apoyados en el 'doble-doble' de 29 puntos y 10 rebotes de Jaylen Brown.

Por su parte, González salió desde el banquillo y estuvo 18 minutos en pista para acabar con un +20 de valoración, más que ningún otro jugador. El madrileño de 19 años aportó tres puntos -anotando el único triple que intentó-, capturó seis rebotes, ofreció una asistencia y robó un balón.

Con su segundo triunfo consecutivo y el sexto en los últimos siete encuentros, Boston se afianza en el tercer puesto del Este (21-12), una conferencia que domina Detroit Pistons (25-9) por delante de New York Knicks (23-10).