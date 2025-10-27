Hugo González debuta como titular en la derrota de los Celtics frente a los Pistons

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Boston Celtics han perdido (119-113) este domingo en su visita a los Detroit Pistons, en un partido en el que el alero español Hugo González se quedó sin anotar tras salir como titular por primera vez en su carrera en la NBA, convirtiéndose en el segundo jugador más joven (19 años y 263 días) en la historia de la franquicia en lograrlo después del estadounidense Jayson Tatum.

Después de su gran partido el pasado viernes frente a los New York Knicks, Joe Mazzulla decidió darle la titularidad a Hugo González en lugar de Sam Hauser. Al igual que en el último encuentro, el alero madrileño se emparejó en defensa con el mejor jugador rival, en este caso el base Cade Cunningham, al que secó en los primeros minutos del choque.

Con la gran defensa de Hugo y el acierto en ataque de Jaylen Brown, los Celtics lograron arrancar el encuentro con un parcial de 14-2. La ventaja llegó a ser hasta de 17 puntos, pero los Pistons llegaron a responder con un 17-4 de parcial y consiguieron irse al descanso por delante en el marcador.

En la segunda parte los locales siguieron con esta buena inercia, liderados por un gran Cunningham (25 puntos y 8 asistencias) a pesar de la buena actuación defensiva de Hugo durante los 18 minutos que estuvo en pista. En el otro lado, Jaylen Brown seguía siendo mostrándose imparable (41 puntos) pero solo estaba acompañado por el base Payton Pritchard.

La diferencia en los rebotes (55 de los Pistons por 38 de los Celtics) fue decisiva para el resultado final del encuentro. El débil juego interior de los de Mazzulla no pudo controlar al pívot Jalen Duren (24 puntos y 18 rebotes) que lideró el segundo triunfo de la temporada para los locales, mientras que el conjunto verde aún no conoce la victoria tras perder los tres primeros partidos.