Hugo González firma buenos minutos en la ajustada derrota de los Celtics ante los Thunders

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alero español Hugo González tuvo una buena actuación pese a la ajustada derrota de este jueves en la NBA 2025-2026 de los Boston Celtics por 104-102 en su visita a los Oklahoma City Thunders, actuales campeones liderados por un gran Shai Gilgeous-Alexander.

El madrileño sacó buen partido a sus muchos minutos que le dio el técnico Joe Mazzulla, más de 27, y fue el mejor en ataque de los hombres de banquillo de los Celtics, aportando 11 puntos, con 4/7 en lanzamiento, cogiendo además cinco rebotes, tres defensivos y dos ofensivos, y poniendo intensidad en defensa con dos robos y un tapón.

Los Celtics encajaron su derrota consecutiva tras perder ante otro de los equipos importantes de la Conferencia Oeste, los San Antonio Spurs, algo que no les sucedía desde principios de enero y a pesar del gran partido de Jaylen Brown, autor de 34 puntos y que vivió un gran duelo con Shai Gilgeous-Alexander.

El base canadiense se fue hasta los 35 puntos, 14 de ellos en el último cuarto de un partido disputado hasta el final y decidido por dos tiros libres a falta de un segundo de Chet Holmgren, que había capturado un importante rebote ofensivo. Gilgeous-Alexander anotó 20 o más puntos por 127 partido consecutivo, superando la marca del mítico Wilt Chamberlain en 1963.