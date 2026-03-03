Hugo González firma su mejor partido en la NBA con un 'doble-doble' para ganar a los Bucks de Antetokounmpo

Archivo - TORONTO, Dec. 21, 2025 -- Hugo Gonzalez of Boston Celtics dunks during the 2025-2026 NBA regular season game between Toronto Raptors and Boston Celtics in Toronto, Canada, on Dec. 20, 2025. - Europa Press/Contacto/Zou Zheng - Archivo

El jugador español Hugo González firmó este lunes su mejor partido en la NBA, gracias a un 'doble-doble' iniciando en el quinteto titular en el triunfo contundente de los Boston Celtics contra los Milwaukee Bucks del pívot griego Giannis Antetokounmpo.

El alero, de 20 años, completó un 'doble-doble' --el segundo de la temporada-- con 18 puntos y 16 rebotes, además de 1 asistencia, 3 robos y 2 tapones en más de 35 minutos sobre la cancha del Fiserv Forum de Milwaukee. El madrileño fue muy preciso y presumió de un 7/15 en tiros de campo y un 3/8 en triples.

Son los mejores números del ex jugador del Real Madrid en anotación y capturas desde su llegada a la NBA en el 'Draft' del pasado verano, y solo una leyenda como Larry Bird lo había firmado como 'rookie' en Boston.

Hugo González es una de las sensaciones de unos Celtics que arrasaron 81-108 a los Bucks de Antetokounmpo (19 puntos y 11 rebotes), y que ya suman tres derrotas seguidas, por las mismas victorias consecutivas de Boston. En los visitantes, el mejor fue Payton Pritchard, con 25 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias, aunque hubo hasta seis jugadores con dobles dígitos en anotación.

El triunfo, por 27 puntos de diferencia, instala a los Celtics en el segundo lugar (41-20) de la Conferencia Este, mientras los Milwaukee Bucks siguen fuera del 'play-in' del Este con un balance de 26-34.