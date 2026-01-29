Hugo González firma una óptima actuación en la derrota de los Celtics ante los Hawks

Archivo - TORONTO, Dec. 21, 2025 -- Hugo Gonzalez of Boston Celtics dunks during the 2025-2026 NBA regular season game between Toronto Raptors and Boston Celtics in Toronto, Canada, on Dec. 20, 2025. - Europa Press/Contacto/Zou Zheng - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alero español Hugo González no encontró el premio de la victoria a su buena actuación individual en la derrota en casa este miércoles en la Fase Regular de la NBA 2025-2026 de los Boston Celtics ante los Atlanta Hawks por 106-117, mientras que Santi Aldama no jugó en un nuevo revés de los Memphis Grizzlies.

El madrileño contó con muchos minutos en el parqué del TD Garden, más de 26, y los trató de aprovechar en ataque, anotando 10 puntos, con especial puntería desde la línea de tres, con un óptimo 3/4, un buen porcentaje dentro de la mala noche de su equipo en esa faceta (9/34).

El exjugador del Real Madrid cogió además de cinco rebotes y puso un tapón en un partido decantado demasiado rápido por los Hawks, que cerraron el primer cuarto 18-38 y que impusieron su acierto exterior y su juego colectivo con seis jugadores con 13 o más puntos.

Por otro lado, el ala-pívot grancanario Santi Aldama se volvió a perder un partido con los Memphis Grizzlies por problemas físicos. Sin su concurso ni el de Ja Morant, su equipo encadenó su cuarta derrota consecutiva al perder