Hugo González no anota en la arrolladora victoria de los Celtics ante los Bucks

Archivo - December 20, 2025, Toronto, On: Toronto Raptors' Brandon Ingram (3) drives at Boston Celtics' Hugo Gonzalez (28) during first half NBA basketball action in Toronto on Saturday, Dec. 20, 2025. - Europa Press/Contacto/Frank Gunn - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alero español Hugo González se quedó este domingo sin anotar en la contundente victoria de su equipo, los Boston Celtics, ante los Milwaukee Bucks por 107-79 en la jornada de la Fase Regular de la NBA 2025-2026.

El jugador madrileño contó con más de 17 minutos en la pista, pero no estuvo fino en el lanzamiento, fallando sus tres triples intentados, aunque sí aportó en la faceta defensiva, con cinco rebotes capturados y dos robos de balón.

Los Celtis sumaron su segunda victoria consecutiva para mantenerse en la tercera posición de la Conferencia Este liderados por Jaylen Brown y Anfernee Simmons que anotaron 30 y 27 puntos respectivamente a unos Bucks sin el griego Giannis Antetokounmpo y que encadenaron su quinta derrota seguida.