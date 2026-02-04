Hugo González rebotea en la victoria de los Celtics ante los Mavericks

Archivo - TORONTO, Dec. 21, 2025 -- Hugo Gonzalez of Boston Celtics dunks during the 2025-2026 NBA regular season game between Toronto Raptors and Boston Celtics in Toronto, Canada, on Dec. 20, 2025. - Europa Press/Contacto/Zou Zheng - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alero español Hugo González aportó en la faceta reboteadora en la victoria de este martes en la jornada de la NBA 2025-2026 de los Boston Celtics por 100-110 en su visita a los Dallas Mavericks, aunque no estuvo acertado en el lanzamiento.

El jugador madrileño continúa disfrutando de minutos y jugó casi 17 en el tercer triunfo consecutivo de los Celtics, en los que no estuvo demasiado fino en el lanzamiento, con un 1/6, 0/3 en el triple, aunque sí trabajó en el rebote, con seis capturas, cuatro defensivas y dos ofensivas, lo que le convirtió en el cuarto mejor de los locales en esta faceta.

Los Celtics, que siguen en la tercera posición de la Conferencia Este, se apoyaron en otro gran partido de Jaylen Brown, autor de 33 puntos y 11 rebotes, bien apoyado por Payton Pritchard (26), mientras que por parte de los Mavericks, que encadenaron su quinto revés consecutivo, brilló con 36 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias.