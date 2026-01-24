Hugo González salva a los Celtics con un triple sobre la bocina

Archivo - Hugo Gonzalez Pena of Real Madrid warms up during the Spanish League, Final second leg of Liga ACB Endesa, basketball match played between Real Madrid and Valencia Basket at Movistar Arena on June 22, 2025, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alero español Hugo González ha protagonizado la remontada de Boston Celtics sobre los Brooklyn Nets de Jordi Fernández al forzar la segunda prórroga del partido con un triple que contribuyó a la victoria posterior de los de Joe Mazzulla (126-130), en una nueva jornada de la Fase Regular de la NBA en la que el ala-pívot Santi Aldama no pudo participar en la derrota de Memphis Grizzlies frente a New Orleans Pelicans (127-133) por molestias en la rodilla derecha.

En el Barclays Center, después de marcharse seis abajo al descanso, los de Massachusetts, sin Derrick White, consiguieron darle la vuelta al choque e incluso mandar por una decena de puntos a poco más de dos minutos para el final, pero los locales reaccionaron y una canasta del ala-pívot Nic Claxton forzó la prórroga.

En el tiempo extra, Boston parecía totalmente desahuciado cuando, con solo nueve segundos por delante, se encontraba cinco puntos abajo. Payton Pritchard anotó un tiro de tres que acercaba a la franquicia visitante, respondido con un tiro libre anotado por Nolan Traore. Con solo dos segundos, Mazzulla dio entrada a González, que se desmarcó y anotó desde la esquina del perímetro para mandar el choque a una segunda prórroga.

En ella, los Celtics sellaron su victoria, que les permite seguir ubicados en la segunda posición de la Conferencia Este con una marca de 28-16, solo por detrás de los líderes, Detroit Pistons (32-11).

En sus 18 minutos sobre la pista y saliendo desde el banquillo, el madrileño consiguió 10 puntos -4 de 4 en tiros de campo, incluidos 2 de 2 triples-, capturó siete rebotes, dio una asistencia, recuperó un balón y puso un tapón. Pritchard lideró la anotación de Boston con 32 puntos, por los 30 de Michael Porter y con Jaylen Brown luciéndose con un 'triple-doble' de 27 tantos, 10 rebotes y 12 asistencias.

Por su parte, el canario Santi Aldama sigue con molestias en la rodilla y no ha podido participar en el partido en el FedExForum, en el que sus Grizzlies cayeron frente a los Pelicans. Los de Tennessee (18-25) son duodécimos en la Conferencia Oeste, fuera de las posiciones de 'PlayIn'.