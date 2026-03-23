Hugo González vuelve a quedarse sin anotar en la derrota de los Celtics ante los Timberwolves

February 22, 2026, Los Angeles, California, USA: LeBron James #23 of the Los Angeles Lakers is guarded by Hugo Gonzalez #28 of the Boston Celtics during a regular season NBA game on Sunday February 22, 2026 at Crypto.com Arena in Los Angeles, California. - Europa Press/Contacto/Burt Harris

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alero español Hugo González continúa con su mala racha en anotación y sumó un nuevo partido sin aportar ningún punto en este tramo de Fase Regular de la NBA 2025-2026 en la derrota en el TD Garden de los Boston Celtics ante los Minnesota Timberwolves por 92-102.

El joven jugador madrileño está sin demasiada presencia ofensiva en este momento con su equipo con el que no ha anotado en cuatro de sus últimos cinco encuentros. Ante los 'Wolves', en más de 13 minutos en la pista, no acertó ninguno de sus tres lanzamientos, dos de dos y uno de tres, y su estadística se limitó a tres rebotes defensivos, un tapón y una asistencia.

Los Celtics vieron frenada su racha de cuatro triunfos seguidos ante unos Timberwolves que ganaron en Boston por primera vez desde 2005 y pese a no tener en sus filas a su estrella, Anthony Edwards. Un último cuarto a buen nivel defensivo (15-26) les dio la victoria ante un rival, desacertado en el lanzamiento y donde sobresalió Jaylen Brown, con 29 puntos.