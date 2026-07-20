Hugo Sotelo jugará cedido en el Levante UD

Archivo - Hugo Sotelo of RC Celta de Vigo in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Villarreal CF and RC Celta de Vigo at La Ceramica stadium on April 26, 2026, in Villarreal, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Hugo Sotelo, de 22 años, jugará cedido en el Levante UD la próxima temporada 2026-27, tras el acuerdo entre el conjunto valenciano y el RC Celta, según un comunicado emitido este lunes.

"El Levante UD y el RC Celta de Vigo han pactado la cesión de Hugo Sotelo hasta la finalización de la presente temporada", informó la entidad 'granota', que se guarda una opción de compra del 50% y en la que el centrocampista formado en la cantera del equipo gallego vivirá su primera experiencia lejos de su ciudad natal.

El jugador debutó en competición oficial con el primer equipo celeste el 16 de mayo de 2021 en LaLiga EA Sports frente al FC Barcelona y, desde entonces, suma más de 80 partidos entre Liga, Copa del Rey y Europa League.

"El centrocampista conocerá esta tarde a sus nuevos compañeros en la Ciudad Deportiva, donde se pondrá a las órdenes del entrenador Luís Castro para comenzar a preparar el inicio del campeonato", informó el club valenciano.

Por su parte, el Celta deseó que Sotelo continúe "su crecimiento futbolístico con el objetivo de seguir su evolución sin dejar de llevar consigo los valores de A Madroa". "El Celta le desea el mayor de los éxitos en esta nueva aventura deportiva", concluyó el comunicado del equipo gallego.