Huijsen abandona la concentración de la selección lesionado y Laporte le sustituye

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El central del Real Madrid Dean Huijsen causa baja por lesión en la concentración de la Selección para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid a causa de una lesión muscular y el central del Athletic Club Aymeric Laporte le sustituye, según informó la RFEF este miércoles.

El defensa del Real Madrid llegó con síntomas de fatiga muscular a la concentración de la Selección España el lunes por la noche. En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva por lo que en la mañana del miércoles se le ha sometido a una prueba médica confirmando una lesión muscular.

En el lugar de Dean Huijsen, Luis de la Fuente incorporará a la concentración el jugador del Athletic Club Aymeric Laporte. El central hispano-francés vuelve a una convocatoria de la 'Roja' casi un año después de su último partido, el 15 de noviembre de 2024 en la Liga de Naciones ante Dinamarca.

Huijsen se suma a las conocidas bajas para esta convocatoria de la selección española de Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Carvajal, Rodrigo Hernández, Gavi y Fabián Ruiz, todos ellos con problemas físicos.