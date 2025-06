Huijsen: "El gol de Ramos al Atlético en la Champions lo recordaré siempre"

"Impresiona mucho ver las 15 Copas de Europa, son la historia de este club y nadie está cerca"

El nuevo defensa del Real Madrid Dean Huijsen confió en hacer un buen papel en el Mundial de Clubes y ganar la primera edición del nuevo torneo que se disputa en Estados Unidos desde este sábado al 13 de julio, presentado y mamando ya de la historia blanca, como empezó por televisión con el gol de Sergio Ramos al Atlético.

"Estoy muy ilusionado de estar aquí y con muchas ganas de empezar. Es de esos sueños que no sabes si van a llegar y, gracias a Dios, llegó", afirmó en declaraciones a Real Madrid TV este miércoles, un día después de su presentación en Valdebebas.

El internacional español confesó la impresión de ver expuestas las Copas de Europa de su nuevo equipo. "Cuando he entrado a la sala, he visto las 15 Copas de Europa e impresionan mucho. Eso es la historia del Real Madrid, del club más grande del mundo. Nadie se acerca a las 15 Champions. No hay ninguna generación del Real Madrid que no haya quedado para la historia. Es un club icónico", dijo.

Huijsen explicó los motivos de fichar por el club blanco. "Todos los pasos que he intentado dar han sido para poder llegar aquí. Es el mejor club del mundo, espero crecer mucho aquí y ganar muchos títulos. Mis primeros recuerdos del Real Madrid es viéndolo por la televisión. Fue el gol de Ramos al Atlético en la final de la Champions. Es un gol que voy a recordar para siempre", dijo.

Por otro lado, el ex del Bournemouth, de 20 años, se definió como central. "Soy un central bastante completo. Creo que, como todos, puedo mejorar en todo y voy a intentar dar lo mejor para el equipo", afirmó, pensando ya en su nueva afición y en el Mundial de Clubes. "El Mundial de Clubes es algo enorme. Ganar el primer Mundial de Clubes sería algo que está hecho para el Real Madrid", terminó.