Huijsen: "Se ha hecho mucho lío con Vinícius por algo que no era para tanto"

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Real Madrid Dean Huijsen restó importancia este lunes al incidente vivido entre su compañero Vinícius Jr. y su entrenador, Xabi Alonso, cuando éste le sustituyó en el Clásico contra el FC Barcelona, asegurando que "se ha hecho mucho lío" por algo que "no era para tanto" ya que el brasileño "pidió perdón", destacando además que "es un compañero increíble y muy buena gente".

"Si te digo la verdad, en la prensa se escribe mucho y habéis hecho mucho lío de algo que no era para tanto. Ha pedido perdón, le parecía justo, es un compañero increíble, muy buena gente. No pasa nada, estas cosas pasan en el fútbol", señaló Huijsen en rueda de prensa previa al partido de la Liga de Campeones ante el Liverpool.

El central, de 20 años, expresó la ambición del equipo para la cita continental. "Tenemos muchas ganas, esperamos llevarnos los tres puntos y hacerlo lo mejor posible", apuntó sobre el duelo en Anfield, en la cuarta jornada de la Fase Liga y llegando al ecuador de la misma.

Además, aseguró que prefiere centrarse en el juego más que en los escenarios. "Al final, es un campo de fútbol. Son los jugadores los que juegan. Prefiero jugar en nuestra Ciudad Deportiva que aquí antes del partido", concluyó sobre la polémica de no haber entrenado en Anfield antes del partido.

Sobre su situación personal, insistió en que está "muy contento" en el club blanco. "Es mi sueño y espero dar muchas alegrías a los madridistas", añadió el joven central internacional español de origen neerlandés.

También elogió a su compañero Éder Militao, con quien ha compartido minutos en defensa. "Creo que Militao es un central muy completo, y fuera del campo también es muy buena gente. Estamos bien juntos", destacó del central brasileño.

Huijsen repasó además su experiencia en el fútbol italiano antes de llegar a Madrid. "Cuando fui a Italia, fui a aprender bien cómo defender. Es un fútbol muy agresivo. Estoy agradecido por las experiencias y me lo pasé muy bien en la Juventus y en la Roma", recordó.