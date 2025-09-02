Huijsen: "Tampoco es que me haya hecho futbolista desde que fiché por el Real Madrid"

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El defensa hispano-neerlandés Dean Huijsen considera que, a sus 20 años y pese a haber dado ya el salto a la selección española y al Real Madrid, todavía le queda "mucho por demostrar" en su carrera en el fútbol, aunque también deja claro que no se ha "hecho futbolista" gracias a su fichaje por el conjunto madridista.

"Creo que me queda mucho por demostrar todavía, pero creo que voy en buen camino", aseguró Huijsen en una entrevista con 'RNE' durante la concentración con la selección para los partidos ante Bulgaria y Turquía. "Creo que cada jugador va haciendo sus pasos y tampoco es que me haya hecho futbolista desde que haya fichado por el Real Madrid. También he tenido muchas experiencias y creo que lo estoy gestionando bien", añadió.

El central tiene claro que juega "con jugadores muy buenos aquí en la selección y en el Real Madrid". "Estoy tratando de disfrutar y aprender", apuntó el joven futbolista que sabe que en la 'Roja' no hay clubes. "Cuando nos juntamos aquí todos estamos por España y hay que dejar de lado lo del club. Obviamente en la Liga le voy a querer ganar y él me va a querer ganar a mí, pero aquí no creo que debería existir un mal rollo porque uno juega en un lado y el otro en el otro", remarcó sobre su relación con otro joven como Lamine Yamal, rival del FC Barcelona.

Y dentro del vestuario, "al cien por cien", son los capitanes Álvaro Morata y Dani Carvajal los que ejercen un poco de 'hermano mayor' con los más inexpertos y jóvenes. "Me ayudan mucho y la verdad es que son un ejemplo para nosotros como jugadores jóvenes, con lo que han hecho y todavía están haciendo en sus carreras", admitió Huijsen, que ve al delantero como "un líder de verdad".

En cuanto a sus primeros meses en el Real Madrid, el hispano-neerlandés subrayó que si han ganado estos tres primeros partidos de LaLiga EA Sports es porque están "haciendo bien algo". "Sí, es verdad que hemos dado un paso adelante, lo más importante son los tres puntos", subrayó el defensa, que detalló que el técnico Xabi Alonso pide "a todo el equipo" que trabajen "juntos". "Estoy aprendiendo mucho y disfrutando mucho", celebró Huijsen, que no olvida que su nuevo equipo "es un club ganador" y que por ello su deseo es ganar "todo" lo que pueda.

El central ha tenido la suerte de contar con "muy buenos entrenadores" como Andoni Iraola, su técnico en el Bournemouth inglés, el seleccionador nacional Luis de la Fuente, y Xabi Alonso, todos ellos también "diferentes". "Igual con Iraola jugamos un fútbol más directo y aquí con Luis de la Fuente y Xabi Alonso queremos jugar más con el balón", puntualizó el zaguero.

A nivel más personal, confesó que cuando se dio cuenta de que podría "llegar a ser futbolista" fue cuando llegó a la Juventus. "Allí me tenía que medir más un poco con otros compañeros y poco a poco iba viendo que podía tener oportunidades en el primer equipo", relató.

"Yo lo tenía siempre claro", replicó sobre su deseo de jugar con España pese a tener la opción de hacerlo con los Países Bajos, que era el deseo de su padre. "Le dije a mi padre que quería jugar con España y en ese momento no tenía pasaporte español. Mi padre me dijo que jugase con Holanda que también tengo familia allí, pero yo en realidad quería jugar con España. En el momento en el que me llama la Federación y me dicen que me quieren hacer jugar con España, no dudo y elijo España. Mi padre me entendió. Él ahora mismo dice que fue la mejor decisión para mí", sentenció Huijsen.