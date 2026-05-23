El Hull City asciende a la Premier League tras ganar la final del 'Spygate'

23 May 2026, United Kingdom, London: Hull City's Oliver McBurnie celebrates with the trophy after winning promotion to the English Premier League following the Sky Bet Championship play-off final against Middlesbrough at Wembley Stadium. Photo: Adam Davy/ - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Hull City ha ganado este sábado por 1-0 al Middlesbrough FC y ha logrado así su ascenso a la Premier League, imponiéndose durante la final del llamado 'Spygate', ya que el Southampton FC admitió espionaje y fue expulsado de estos 'playoffs' en los días previos a su desenlace.

El único gol del partido en el Estadio de Wembley fue obra de Oliver McBurnie en el tiempo añadido de la segunda mitad, desatando el júbilo de futbolistas, banquillo y fans del Hull; eso impidió que ascendiera el Middlesbrough, que había sido repescado para jugar esta final tras haber sido víctima de ese espionaje admitido por el Southampton.

Junto a Coventry City e Ipswich Town, el Hull sube así a la máxima categoría del fútbol en Inglaterra. En el camino inverso, Wolverhampton Wanderers y Burnley confirmaron hace semanas sus respectivos descensos; y el tercer equipo que baje será el West Ham o el Tottenham Hotspur, lo cual se decidirá este domingo en la última jornada de Premier League.