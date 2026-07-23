Hungaroring decide el margen de Antonelli antes del parón en el examen a Aston Martin

Archivo - start of the race, depart, 63 RUSSELL George (gbr), Mercedes AMG F1 Team W16, action 14 ALONSO Fernando (spa), Aston Martin F1 Team AMR24, action 04 NORRIS Lando (gbr), McLaren F1 Team MCL39, action during the 2025 Formula 1 Lenovo Hungarian Gra - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de Fórmula 1 aterriza este fin de semana en el emblemático circuito de Hungaroring para la disputa del Gran Premio de Hungría, undécima cita del calendario antes del parón veraniego, al que el italiano Kimi Antonelli llegará seguro como líder, tras su golpe en la mesa en Spa-Francorchamps, mientras se espera que esta cita sea el fin del sufrimiento para Aston Martin y Fernando Alonso.

El 'Gran Circo' llega a la cita magiar, conocido como 'Mónaco sin muros' y con un recorrido de 4.381 metros de curvas encadenadas de media y baja velocidad, justo antes del tradicional parón veraniego. Un escenario legendario donde la precisión técnica, el rendimiento del chasis y la gestión y la táctica cobran un protagonismo absoluto por encima de la velocidad.

Antonelli viene de sumar su sexta victoria de la temporada en Bélgica, para presumir de 204 puntos, con un colchón de 45 sobre el inglés Lewis Hamilton (Ferrari), con 159, que acabó cuarto en Spa-Francorchamps y se vio beneficiado por el segundo abandono del año de su compatriota George Russell (Mercedes), que ahora es tercero (154) en la lucha por el título.

El joven italiano se irá al parón como líder pase lo que pase en Hungaroring, aunque sigue viendo de cerca a los Ferrari, que se vieron perjudicados en Bélgica al ser un circuito de motor. Pero las características del trazado húngaro son todo lo contrario, por lo que será una opción para un SF-26 que tendrá un mejor rendimiento. Un circuito en el que Hamilton posee el récord de triunfos, con 8 (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019 y 2020).

Sin embargo, fue McLaren el equipo dominador la temporada pasada con un doblete que lideró el inglés Lando Norris, aunque los 'papaya' siguen lejos de la zona alta y ni el vigente campeón ni el australiano Oscar Piastri se han subido al podio en los últimos tres Grandes Premios. Los de Woking parecen groguis y Racing Bulls y Alpine están al acecho en pleno crecimiento.

Sí mejoró y se dio una alegría en Spa el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que volvió a subirse al cajón tras una fin de semana para olvidar en Silverstone. Hungaroring, donde 'Mad Max' ganó en 2022 y 2023, será una prueba para el equilibrio de su monoplaza, que con el paso de las carreras va de menos a más, como demuestra que el francés Isack Hadjar no ha bajado del 'top 6' en las últimas seis carreras.

Así, la lucha está más abierta que nunca, con mejoras generalizadas, aunque el trazado, en el que la calificación del sábado apunta a clave, revirado parece beneficiar más a Ferrari. También es un fin de semana importante para Aston Martin, que lleva un paquete de actualizaciones que invita al optimismo, después de que Alonso fuera doblado en dos ocasiones en Spa, sin bajar del 1:52.9.

El asturiano y bicampeón del mundo guarda un idilio especial con este circuito, escenario de su primera victoria en la F1 en 2003, y ahora espera reencontrarse con esa ilusión que ha perdido en este inicio de temporada, por un coche muy lejos de la cabeza y retrasado en el desarrollo.

Estas mejoras en aerodinámica, chasis y peso permiten soñar con que Aston Martin abandone la cola de la parrilla y se acerque al segundo grupo, para olvidar la ansiedad que genera la incertidumbre del inicio del Mundial con un salto que sería incluso de segundos.

Mientras que Carlos Sainz también necesita dar un paso adelante con su Williams. El madrileño posee un podio en Hungaroring, en 2021 y remontando desde la 15ª posición en un inicio de carrera con lluvia. En Spa, las cosas no volvieron a salir, en la tónica habitual de la temporada, con solo 6 puntos en su casillero, aunque Hungaroring presenta un escenario diferente, también en la gestión de energía.

Las opciones de los españoles aumentan en el caso de que la lluvia haga su aparición el domingo, ya que estas condiciones igualan las oportunidades y el coche no influye tanto. Habrá unos 28ºC de máxima en el valle de Mogyoród, por lo que la gestión de las gomas también será relevante, así como la táctica con las paradas.

--HORARIOS DEL GP DE HUNGRÍA 2026:

-Viernes 24 de julio.

Entrenamientos Libres 1 13.30.

Entrenamientos Libres 2 17.00.

-Sábado 25.

Entrenamientos Libres 3 12.30.

Calificación16.00.

-Domingo 26.

Carrera 15.00.