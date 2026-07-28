Hyperice y Nike presentan las sandalias de recuperación 'Nike Air Zoom Hyperslide'. - NIKE/HYPERICE

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La multinacional deportiva Nike y la empresa de tecnología de bienestar Hyperice han lanzado las 'Nike Air Zoom Hyperslide', unas sandalias que facilitan la recuperación muscular de los deportistas después de las sesiones de entrenamiento.

Las Nike Air Zoom Hyperslide, que estarán disponibles a partir del 29 de septiembre, combinan la experiencia de Nike en calzado deportivo con la tecnología de recuperación de Hyperice. Estas sandalias están diseñadas para integrar la recuperación de forma sencilla en la competición, los entrenamientos o el día a día.

Con una suela con tecnología Air Zoom, que ofrece una pisada suave y reactiva, y un dispositivo de calor y vibración desarrollado por Hyperice en la parte superior del pie para ayudar a reducir la tensión, el resultado es que los pies se relajan y se favorece la recuperación muscular.

Este sistema es el Hyperslide Pod, un módulo magnético extraíble integrado en la correa ajustable de la sandalia que ofrece tres niveles de calor (hasta 47 °C) y tres niveles de vibración, funcionando en ciclos de recuperación de 15 minutos. Además, los usuarios pueden personalizar fácilmente la experiencia mediante los controles integrados en el propio dispositivo o conectándolo a la aplicación de Hyperice.

"Los atletas lo dan todo en el terreno de juego, y su recuperación debe estar a la misma altura. Con las Nike Air Zoom Hyperslide queríamos crear una solución que iniciara el proceso de recuperación desde el momento en que se encienden, ayudando a los deportistas a sentirse más relajados, recuperados y preparados para llevar su rendimiento al siguiente nivel", afirmó Tobie Hatfield, director sénior de Innovación para Atletas de Nike.

Cada aspecto del diseño y la innovación de las Air Zoom Hyperslide se ha desarrollado a partir de los comentarios tanto de atletas de élite como de deportistas aficionados, quienes destacaron especialmente la combinación de amortiguación, calor y vibración, así como la rapidez con la que perciben sus beneficios en la recuperación.

"Lo que realmente marca la diferencia es la combinación de tecnologías. El calor y la vibración de Hyperice ayudan a que mis pies se recuperen lo antes posible, mientras que la amortiguación Nike Air Zoom hace que sean increíblemente cómodas", señaló el internacional neerlandés del Liverpool Virgil van Dijk, atleta de Nike e Hyperice.

Las Air Zoom Hyperslide son la segunda innovación nacida de la colaboración entre Nike y Hyperice, dos marcas que pretenden ayudar a los atletas a moverse mejor y mejorar su rendimiento tanto durante el entrenamiento como en la competición.

"Nuestra colaboración con Nike siempre ha estado impulsada por un compromiso compartido con la innovación al servicio del atleta. Con las Nike Air Zoom Hyperslide hacemos que la recuperación premium sea más accesible que nunca, combinando la experiencia de Nike en calzado con la tecnología de Hyperice para ayudar a las personas a recuperarse de una forma más inteligente en cada paso", dijo Anthony Katz, fundador de Hyperice.

Tanto las Air Zoom Hyperslide como las Nike x Hyperice Hyperboot buscan reflejar el compromiso de Nike con el bienestar integral del deportista, acompañándolo en todas las fases de su actividad, desde el entrenamiento y la competición hasta la recuperación, ampliando los límites de la innovación y el diseño para ayudar a mejorar su rendimiento.