La Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks abre inscripciones con 40.000 dorsales para 2027

Salda de la Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks 2026 - MITJA MARATÓ BARCELONA

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Hyundai Mitja Marató Barcelona by Brooks ha abierto este jueves las inscripciones para su 37ª edición, que se celebrará el próximo 14 de febrero de 2027, con el objetivo de alcanzar los 40.000 participantes y seguir consolidándose como una de las medias maratones de referencia a nivel mundial.

La organización de la prueba, que reunió a 36.000 corredores en 2026, aspira ahora a batir un nuevo récord de participación con 4.000 dorsales más disponibles, en una edición que volverá a recorrer las calles de la capital catalana en un circuito diseñado para favorecer grandes marcas.

Además del componente competitivo, la prueba volverá a apostar por su ambiente festivo, con más de 25 puntos de animación, música en directo, DJs y miles de aficionados acompañando a los participantes durante todo el recorrido, en una cita que se ha convertido en uno de los grandes eventos populares del calendario deportivo barcelonés.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, destacó que la próxima edición "se situará por encima de la mítica cifra de 40.000 participantes y escribirá un capítulo importantísimo en la historia de nuestra prueba", al tiempo que aseguró que la ciudad sigue trabajando para "ofrecer una de las mejores experiencias mundiales del running".

Por su parte, el director de Assets de RPM Sports, Cristian Llorens, subrayó que la carrera combina "una vertiente deportiva y festiva del máximo nivel", mientras que la experiencia del evento se completará, un año más, con la PaRUNda by Brooks en el Poble Espanyol, la fiesta postcarrera con música, gastronomía y actividades para corredores y acompañantes.