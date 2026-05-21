Iago Aspas renueva con el RC Celta

Iago Aspas of RC Celta de Vigo celebrates the victory during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and RC Celta de Vigo at Riyadh Air Metropolitano stadium on May 09, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero español Iago Aspas seguirá una temporada más vistiendo la camiseta del RC Celta, para jugar su decimosexta campaña en el primer equipo celeste repartidas en dos etapas, tras acordar con el club gallego la renovación de su contrato, que se extiende hasta 2030, porque cuando "dé un paso hacia fuera del terreno de juego, lo dará hacia dentro del club" y "se unirá a su estructura para continuar aportando".

"Iago Aspas renueva su vinculación con el club de su vida. Lo hace como debe hacerlo una leyenda, con presente y futuro. Firma hasta 2030 y seguirá defendiendo el escudo celeste en el césped una temporada más. Y en el momento en el que dé un paso hacia fuera del terreno de juego, lo dará a la vez hacia dentro del club. Se unirá a su estructura para continuar aportando", informó la entidad.

Solo dos días antes de la conclusión de la presente temporada, el Celta anunció la continuidad de su capitán, Iago Aspas, un curso más, hasta que finalice el 2026-27, con el 'Príncipe de las Bateas' rozando los 40 años. Así, el máximo goleador (222) y jugador con más partidos (571) de la historia del club no colgará las botas y seguirá formando parte de la plantilla entrenada por Claudio Giráldez.

Será la decimosexta temporada del delantero en el primer equipo del Celta, con el que debutó en 2008, pero no tuvo ficha hasta la campaña 2009-10. En esa primera etapa, jugó tres cursos en Segunda División hasta que el conjunto celeste ascendió en 2012. Ahí, jugó un papel clave en la salvación, para fichar ese verano por el Liverpool inglés.

Tras un paso sin demasiado brillo dados los pocos minutos, pasó por el Sevilla FC antes de volver a su 'casa' en 2015, permaneciendo en el Celta hasta la actualidad, ganándose ahora un curso más, antes de que este sábado se conozca si jugará Europa League o Conference League la próxima campaña.

El ganador del Trofeo Zarra -máximo goleador español- de Primera en 2017, 2018, 2019 y 2022 ha disputado esta temporada un total de 47 partidos -rozando los 2.000 minutos-, en los que ha anotado 8 goles y ha dado 6 asistencias.