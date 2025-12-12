Iberia será patrocinador del COE durante el ciclo olímpico hasta Los Angeles 2028

El presidente de Iberia, Marco Sansavini, y el presidente del COE, Alejandro Blanco, en la firma del acuerdo. - IBERIA

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Iberia y el Comité Olímpico Español (COE) han firmado este lunes un acuerdo que subraya el compromiso de la aerolínea con el deporte español y su apoyo a los deportistas olímpicos españoles, firmando un acuerdo que se extenderá durante el ciclo olímpico, hasta después de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El presidente de Iberia, Marco Sansavini, y el presidente del COE, Alejandro Blanco, han oficializado el acuerdo, gracias al que Iberia será patrocinador principal y aerolínea oficial del COE, además de apoyar iniciativas clave como la Oficina de Atención al Deportista (OAD) y la Gala anual del COE.

El presidente de Iberia, Marco Sansavini, señaló que para Iberia es "un orgullo renovar" su compromiso con el COE y "seguir acompañando" a los deportistas españoles en "su camino hacia la excelencia". "Este acuerdo refleja nuestros valores de esfuerzo, superación y trabajo en equipo, y nos permite apoyar al deporte español en los escenarios internacionales. Transportar al equipo olímpico español es mucho más que un viaje: es compartir la ilusión de todo un país y estar al lado de quienes nos inspiran con su dedicación y talento" añadió.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, que el acuerdo supone "una enorme satisfacción". "Este acuerdo garantiza que nuestros deportistas viajen con las mejores condiciones posibles en su camino hacia Los Ángeles 2028 y refuerza una relación que es estratégica para el COE y para el futuro del olimpismo español" agregó.

La colaboración que mantienen Iberia y el COE viene de lejos. Prueba de ello es uno de los aviones A350 de la flota de largo radio de la aerolínea, que lleva el nombre de 'Equipo Olímpico Español', con el que Iberia quiso homenajear la labor de nuestros deportistas. Además, fue la aerolínea encargada de trasladar al equipo olímpico español a los pasados Juegos Olímpicos de París 2024 y a los de Tokio 2020.