Ibon Navarro: "La Copa es como un 'spin-off' de la temporada"

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, explicó su definición de la Copa del Rey como un "spin-off de la temporada" ya que "nada tiene que ver" con lo que esté pasando en la Liga Endesa, al tiempo que reconoció que no le gusta ser quien abra el torneo este jueves, contra un Joventut que ha encontrado buenos refuerzos.

"Muchas ganas, un punto de nerviosismo, estos días se hacen un poco largos. Ilusionados. Es un fin de semana en el que puede pasar cualquier cosas, tenemos nuestras opciones como las tienen el resto de los equipos", dijo en la previa este miércoles en rueda de prensa, donde insistió en que da igual el momento de cada equipo.

"Da un poco igual, no es importante en qué momento llega el equipo. La Copa juegas tres partidos y es como un 'spin-off' de una serie, te sales de ahí y puede pasar cualquier cosa. Gana el equipo que mejor está, mejores sensaciones, más paz emocional, el que tiene más suerte, es un 'spin off' de la serie de la temporada. No es demasiado importante las sensaciones", afirmó.

Por ello, Navarro restó importancia a las dos derrotas en las tres jornadas de Liga antes de la Copa. "En estas tres jornadas entre la Liga y la Copa siempre pasan cosas, son naturales. Tenemos claro el diagnóstico de lo que ha pasado, sobre todo en el tercer cuarto, y en el último, son partidos calcados", apuntó.

"No tiene nada que ver, no influye en nada cómo llegas a la Copa del Rey, lo que ha pasado antes. Todo el mundo parte de cero, no hay dinámicas, tendencias, ir y jugar el primer partido y si Dios quiere el segundo y si Dios quiere la final. Aparecen jugadores, otros que eran importantes dejan de serlo. Es una competición que no tiene nada que ver con la ACB", añadió.

Además, el técnico de los malagueños explicó por qué no le gusta jugar el jueves y encima en el primer partido de la Copa. "No me gusta jugar el jueves y menos todavía jugar el primer partido. El campo está vacío, no has visto la iluminación, el ambiente siempre es frío y nunca se ven buenos partidos. El segundo partido ya has visto y sentido cómo está la cancha. Es un campo desconocido y eres tú el conejillo de Indias, por la experiencia que tengo", dijo.

Por otro lado, Navarro se refirió a las virtudes de la 'Penya'. "Es un equipo que mantiene también un bloque. Tiene jugadores que condicionan el juego, con Tomic y Pustovyi, la llegada de Sam Dekker es un jugador muy versátil. Dos jugadores con muchos puntos con Dotson y Robertson, es un equipo muy peligroso que va a llegar bien preparado. Con jugadores que han estado en mil de estas como Ribas y Vives", afirmó.

"Parece que se ha adaptado muy bien, le han dado un rol importante que se encuentra a gusto, tiene unos porcentajes muy altos, juega cono uno dos cambios de dirección, rebotea. Es un jugador muy completo y les da muchas cosas que tal vez le faltaban", añadió sobre Dekker.

Navarro apuntó además que no se jugaría "ni un céntimo" en ninguna eliminatoria. "'Favoritismos', 'decepción', son palabras vuestras. Nosotros pensamos en qué tenemos que hacer para tener opciones de ganar. Un equipo que ha sido campeón de invierno, lo normal es darle favorito. ¿De qué sirve? De nada. En un partido puede pasar cualquier cosa. En la Copa puede haber 100 tipos de partidos. Salvo que alguien piense que el Real Madrid va a ganar la Copa, todo lo demás es muy volátil, pero el Madrid va a sufrir mucho para pasar la primera eliminatoria", zanjó.