Ibrahimovic deja su futuro en el aire: "No sé lo que voy a hacer, no sé lo que quiero"

Fútbol.- Ibrahimovic deja su futuro en el aire: "No sé lo que voy a hacer, no sé - Fabrizio Carabelli/SportPhoto2/AFP7/Europa Press

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delantero del AC Milan Zlatan Ibrahimovic reconoció que no sabé qué pasará con su futuro tras la pandemia del coronavirus y explicó que desconoce lo que quiere a partir del 30 de junio, fecha en la que expira su contrato con la entidad 'rossonera'.

"Vamos a ver qué ocurre (con mi futuro). Todavía no sé lo que quiero, algo nuevo sucede todos los días. ¿Quién podría haber previsto el coronavirus?", indicó Ibrahimovic en una entrevista al diario sueco 'Svenska Dagbladet'.

Además, 'Ibra' no descartó la posibilidad de retirarse al final de temporada, y pospone -por el momento- cualquier decisión sobre su futuro. "Ahora sólo tenemos que tratar de vivir y disfrutar la vida, no hay que preocupes demasiado. Tengo una familia que cuidar, se sienten bien, así que yo también me siento bien", apuntó.

El delantero del AC Milan, que está en Estocolmo, recordó cómo vivió los momentos previos a la suspensión de la Serie A cpor el coronavirus, siendo una de las zonas con mayores contagios. "Cuando el virus comenzó a extenderse en el fútbol, el AC Milan cerró todas la instalaciones de entrenamiento. Es trágico que se suspendan los campeonatos, pero debemos respetar las leyes y ser pacientes", dijo.

"Los gobiernos deben encontrar una solución que sea buena para toda la comunidad. La salud viene antes que el deporte", añadió Ibrahimovic, que admite que "el fútbol" es su "vida", pero también "hay mucho más" y eso quiere "transmitirlo" a las personas que le rodean.