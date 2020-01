Ibrahimovic: "He recibido más ofertas a los 38 años que cuando tenía 20"

Publicado 03/01/2020 14:23:05 CET

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic confesó haber recibido "más ofertas a los 38 años que a los 20", tras ser presentado este viernes como nuevo jugador del AC Milan, donde espera "ayudar y mejorar la situación" del equipo, además de divertirse y sentirse "bien" en el campo, y aventuró que el duelo con el ariete de la Juventus Cristiano Ronaldo "será emocionante".

"Paolo Maldini me llamó después de mi último partido en Los Ángeles. Recibí más ofertas a los 38 años que cuando tenía 20. He estado buscando una descarga final de adrenalina para darlo todo. Recibí aún más llamadas después del partido contra Atalanta. No fue una decisión difícil de tomar. Cuando dejé el AC Milan por primera vez, no me quería ir, fue una decisión corporativa", explicó en rueda de prensa.

Casi ocho años después de su marcha del club italiano, el delantero sueco regresó a San Siro para "sentirse vivo" con este "nuevo desafío", ante la expectación de una afición con la que confesó tener una "relación maravillosa". "Puedo sentir su emoción, tanto hoy como la primera vez. Lo importante es que estoy aquí y quiero mejorar las cosas todo lo posible. Tengo un gran deseo por el AC Milan, respeto y amo este club.

"Hubo una oportunidad de volver aquí antes, pero todavía no me sentía listo después de mi lesión y quería seguir jugando en Los Ángeles porque me estaba yendo bien. Ahora me siento más que vivo: me siento listo para el AC Milan. He echado de menos tener el pie en la pelota. No vine aquí para ser una mascota. Sé lo que tengo que hacer, Zlatan todavía está aquí. El duelo con Cristiano Ronaldo será emocionante", relató.

El sueco reconoció que la presión en Milán "siempre es extremadamente alta", por lo que intentará "ayudar y mejorar la situación". "Quiero divertirme en el campo y sentirme bien físicamente. Estuve lesionado durante un año, pero con el espíritu y la mentalidad correctos, he demostrado que soy capaz de volver a niveles altos", aseguró.

"Tienes que trabajar duro y bien, creer en tu trabajo para dar lo mejor en el campo. Tienes que sufrir; los que no saben sufrir no pueden ser los mejores. También espero mucho de mis compañeros de equipo. Solo he visto los resultados de Milán desde lejos, pero no sé qué no ha funcionado hasta ahora. Es un reto para mí. Siempre soy positivo y doy el 200% en lo que sea que haga. Nunca he perdido mi pasión", recalcó.

Ibrahimovic espera ver cómo funciona los próximos seis meses con los 'rossoneri', y si considera que puede dar "algo más", se quedará. "No quiero quedarme solo porque soy Zlatan Ibrahimovic, no estoy interesado en eso. Tengo 38 años, sé lo que tengo que hacer en el campo, incluso si cambia el estilo de juego", señaló.

El delantero se enfrentará al Inter de Milán el próximo 9 de febrero, un derbi que "siempre es especial". "Gané con el Milán y el Inter. Jugué en muchos derbis locales durante mi carrera, pero el de Milán es el más especial. Veremos cómo va el próximo, pero por ahora, estoy pensando en el amistoso de hoy y luego en la Sampdoria en la liga", recalcó.