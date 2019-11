Ibrahimovic se marcha de LA Galaxy sin desvelar su futuro

Publicado 13/11/2019 23:10:29 CET

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic y Los Angeles Galaxy anunciaron este miércoles el fin de su relación "de manera mutua" tras dos temporadas, por lo que el ariete de 38 años apunta a una nueva aventura, con su nombre sonando de regreso a Europa.

"Llegué, vi y conquisté. Gracias LA Galaxy por hacerme sentir vivo otra vez. Para los aficionados del Galaxy: queríais Zlatan y os di Zlatan, de nada. La historia continúa ... Ya podéis volver a ver béisbol", dijo en su cuenta de Twtitter el peculiar y genial delantero ex de grandes equipos europeos.

El sueco cumplió dos temporadas en el equipo angelino y en la MLS. "LA Galaxy anunció hoy que Zlatan Ibrahimovic no regresará para la temporada 2020 de la MLS. El club y el jugador han acordado terminar la relación profesional de manera mutua", anunció el club.

"Nos gustaría agradecer a Zlatan por sus contribuciones al LA Galaxy y a Major League Soccer", dijo el presidente del LA Galaxy, Chris Klein. "Desde su llegada en el 2018, Zlatan ha impactado de manera positiva el deporte del fútbol en Los Ángeles. Estamos agradecidos por su ética de trabajo y pasión. Agradecemos a Zlatan por su profesionalismo e impacto inconmensurable en la comunidad de Los Angeles y la comunidad del fútbol en Norteamérica", añadió.

Ibrahimovic no ha desvelado su próximo paso, pero sin duda no le faltará mercado, tras 52 goles en 53 partidos como titular en América, al ex de Ajax, Juventus, Inter, Barça, Milan, PSG y Manchester United. Los rumores más fuertes de las últimas semanas le sitúan de nuevo en el fútbol italiano y en especial en el Milan, equipo donde ya jugó y que sigue su larga crisis deportiva.