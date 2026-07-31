El ICAD analiza la reforma del Reglamento FIFA de Transferencias

Emilio García Silvero, Chief Legal and Compliance Officer de la FIFA, clausura la jornada del ICAD del 12 de agosto que analiza la reforma del reglamento FIFA de transferencias. - ICAD

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Ciencias Aplicadas al Deporte (ICAD) de Madrid presentará el 12 de agosto 'El Reglamento de Transferencias FIFA 2027: Comentarios Prácticos', la primera iniciativa de formación a nivel mundial sobre esta reforma, en una jornada online que se podrá seguir de manera gratuita.

Este libro analiza en profundidad la reforma del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ), recientemente aprobada por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). En gran medida como respuesta al 'caso Diarra' y que redefine el equilibrio entre clubes, jugadores y agentes en todo el mundo.

Este es una reforma decisiva, que introduce cambios sustanciales en materias como la estabilidad contractual, el período protegido, la inducción al incumplimiento, la participación del jugador en su propia transferencia, los contratos de menores, las cláusulas de rescisión y el cálculo de indemnizaciones por ruptura contractual sin justa causa.

Ante la magnitud de estos cambios, el ICAD, una institución académica dedicada a la producción de conocimiento, la formación avanzada y la articulación del ecosistema deportivo global, ha reunido a un equipo internacional de especialistas para ofrecer el primer análisis práctico y sistemático de la reforma, dirigido a clubes, jugadores, agentes, federaciones y profesionales del Derecho Deportivo.

La dirección recae en tres juristas de referencia en el mundo del Derecho del fútbol como Gustavo Abreu, árbitro del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), Miguel Cardenal, ex presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), y Gabriel Lozano, director de la Maestría en Derecho del Deporte de la Universidad Austral, Argentina.

El libro cuenta con el prólogo de Emilio García Silvero, Chief Legal and Compliance Officer de la FIFA. La jornada del 12 de agosto reunirá a ponentes de países como España, Argentina, Uruguay, Brasil o Suiza, y se estructurará en cuatro paneles temáticos.

El primero, sobre el contexto de la reforma: ¿Corregir unos artículos o refundar el sistema? Lo que hay detrás del caso Diarra. El segundo, la protección del cumplimiento de los contratos. Período protegido, inducción y sanciones: los nuevos escudos de la estabilidad contractual. El tercero abordará el contenido del contrato: salarios, participación en el traspaso, duración y menores. Y el cuarto y último, la ruptura sin justa causa: El artículo 17 a examen: ¿resuelve Diarra o abre una nueva etapa de litigios? La conferencia de clausura correrá a cargo de Emilio García Silvero.