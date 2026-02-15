Idaira Prieto y Abdessamad Oukhelfen se proclaman campeones de España de 10 km en Ibiza - RFEA | ORGANIZACIÓN IBIZA

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los atletas Idaira Prieto y Abdessamad Oukhelfen se han proclamado este domingo campeones nacionales de 10 kilómetros en el Campeonato de España de 10 kilómetros ruta, que se ha celebrado en Ibiza, mientras que el Vicky Foods Athletics y el ADA Calviá-Vistasol lograron el título por equipo en categoría femenina y masculina, respectivamente.

En la prueba femenina, se formó de inicio un grupo con la defensora del título y actual plusmarquista española Carla Gallardo; la actual campeona de España de cross Isabel Barreiro; la campeona de España el pasado año en 10.000 metros Idaira Prieto; Lidia Campo, Ángela Viciosa y la venezolana Edymar Daniely Brea.

Todas ellas pasaron el kilómetro 5 en 16:03, pero a falta de un kilómetro, con Campo ya descolgada, Prieto cambió el ritmo y dejó atrás a sus rivales, salvo a Barreiro. Entró en meta primera con un tiempo de 32:11, el mismo que Barreiro, segunda, mientras que Gallardo se llevó el bronce, cuarta en meta tras Brea -que no competía en el nacional-.

Por equipos, se impuso el Vicky Foods Athletics (1:38:40), por delante del Bilbao Atletismo (1:40:13) y del CA Cárnica Serrano (1:42:34), segundo y tercero respectivamente.

Por su parte, en la prueba masculina, los etíopes Yibeltal Gasahu Tilahun y Atakli Kidanu Selemon terminaron en las dos primeras posiciones, pero el título de campeón de España fue para Abdessamad Oukhelfen (27:52), tercero en meta.

Tras la salida, Santiago Catrofe y Said Mechaal, reciente plusmarquista español de la distancia (27:25), se situaron junto a los africanos, y al paso por el kilómetro 5 dieron tiempo al grupo (14:04) de ocho corredores al frente, aunque sabiendo que el ataque al récord de España no sería posible.

Con solo un kilómetro por delante, Oukhelfen se marchó junto a Gasahu y Kidanu, aunque flojeó en la recta final y sus dos rivales pasaron por delante. Su crono de 27:52 mejora el récord del campeonato de 28:16 que lograra Jesús Ramos en la edición de Huelva en 2023. A 10 segundos llegó Santiago Catrofe (28:02), segundo, con Mechaal tercero con el mismo tiempo.

Los puestos de los dos últimos ocupantes del podio dieron el triunfo por equipos al ADA Calviá-Vistasol (1:24:46), mientras que Vicky Foods Athletics fue segundo (1:25:18) y el CA Unión Guadalajara (1:27:07), tercero.