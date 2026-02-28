La IFAB anuncia nuevas reglas contra las pérdidas de tiempo que entrarán en vigor en el Mundial

Archivo - Istvan Kovacs, referee of the match, revise the VAR system during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 match between Liverpool FC and Real Madrid CF at Anfield on November 04, 2025 in Liverpool, England. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La International Football Association Board (IFAB), el organismo que determina las normas del fútbol, ha anunciado nuevas reglas para mejorar el ritmo de los partidos y reducir las pérdidas de tiempo, unas medidas que entrarán en vigor en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Durante la 140ª Asamblea General Anual del organismo, celebrada en la localidad galesa de Hensol y en la que participaron representantes de la FIFA, de la Federación Inglesa de Fútbol, de la Asociación Escocesa de Fútbol, de la Federación de Fútbol de Gales, de la Asociación Irlandesa de Fútbol y la propia IFAB, se aprobaron una serie de medidas que pretender, sobre todo, maximizar el tiempo efectivo de juego, pero también ampliar la aplicación del VAR.

"Con estas decisiones (...) se marca un paso decisivo y con visión de futuro para garantizar que el fútbol siga siendo rápido, justo y dinámico", señaló el organismo, que también confirmó que la mayoría de las reglas, que "responden directamente a la demanda de las partes interesadas de la comunidad futbolística", entrarán en vigor en el Mundial masculino del próximo verano.

Entre ellas, se aprobó la puesta en marcha de una cuenta atrás en saques de banda y saques de portería. Si el árbitro considera que el saque se está retrasando deliberadamente, se iniciará una cuenta atrás de cinco segundos; si el balón no está en juego al final de ese tiempo, el colegiado concederá, respectivamente, saque de banda o saque de esquina a favor del equipo contrario.

En el caso de los cambios, los jugadores sustituidos deberán abandonar el terreno de juego en los 10 segundos siguientes a la visualización del cartelón de sustituciones. Si el jugador no se va del campo en ese tiempo, deberá hacerlo igualmente y no se permitirá la entrada del sustituto hasta la primera interrupción del partido tras un minuto de juego, con el reloj en marcha.

Además, si un futbolista recibe asistencia en el campo por una lesión, o si esta provoca la interrupción del juego, deberá abandonar el terreno de juego y permanecer fuera durante un minuto una vez reanudado el juego.

También se aprobaron "tres ajustes" del protocolo del sistema de videoarbitraje. Así, siempre que existan "pruebas claras", el VAR podrá verificar y revisar: tarjetas rojas derivadas de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta; un error de identidad, cuando el árbitro sanciona al equipo equivocado por una infracción que resulta en la visualización de una tarjeta roja o amarilla al jugador equivocado; y los córners claramente incorrectos, siempre que la revisión pueda completarse de inmediato y sin retrasar la reanudación.

La IFAB también acordó que se realicen pruebas para evaluar en mayor profundidad "los retrasos tácticos por lesiones de los porteros" y proponer "opciones para disuadir este comportamiento".

En otro orden de cosas, la IFAB desveló que realizarán consultas para desarrollar medidas en los casos en que los jugadores decidan unilateralmente abandonar el terreno de juego como protesta contra la decisión del árbitro, como ocurrió en la final de la Copa África, y en las situaciones en las que los jugadores se cubran la boca para dirigirse a los rivales durante los partidos, como ocurrió con el argentino Gianluca Prestianni en la acción en la que Vinícius le acusó de dirigirse a él con un insulto racista.

Por último, la Asamblea acordó continuar con las pruebas del fuera de juego y explicó que ha recibido información actualizada sobre el desarrollo de la tecnología semiautomática del fuera de juego (SAOT) y la prueba en curso del Soporte de Vídeo de Fútbol (FVS) dirigida por la FIFA.