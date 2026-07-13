Ifema calienta motores para la F1 a dos meses de su celebración: "El GP de Europa tiene que ser el de Madrid"

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MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ifema Madrid ya calienta motores para la llegada del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará del 11 al 13 de septiembre, será "una experiencia única" y convertirá a la región "en referencia", porque "el GP de Europa tiene que ser el de Madrid".

Así lo ha afirmado el presidente del Comité Ejecutivo de Ifema, José Vicente de los Mozos, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el que ha desgranado que, actualmente, Madring se prepara para acoger a 350.000 personas con todas las gradas vendidas, más de 100.000, lo que supone un 'sold out' técnico, con un 32% de las compras que se hacen desde fuera de España.

En concreto, De los Mozos ha destacado las ventas en países como Reino Unido, Estados Unidos, México, Francia, Portugal, Argentina, Colombia o Países Bajos, entre otros. Y se ha referido a su apuesta por el 'hospitality' con un aforo de 15.000 personas, más del doble que el resto de circuitos. A ellos se suma el 'paddock club' con 3.500 personas, el 75% de ellas extranjeros, con todo vendido. "En total, habrá más de 45.000 visitantes internacionales, a los que hay que sumar 35.000 de otras partes de España", ha apuntado.

Los principales ingresos los recibirán de hospitalities y 'sponsors'. "Hoy en 'sponsors' llevamos más de 137 millones, y el objetivo que yo le he dado a los equipos es que solo en los sponsors vamos a pagar toda la infraestructura para el circuito. Y lo vamos a conseguir", ha apuntado.

"CUANDO VAS POR EL MUNDO, SE HABLA DE MADRID"

El presidente del Comité Ejecutivo de Ifema ha puesto el foco en el gasto medio por cada visitante a la F1, que se sitúa en los 1.680 euros durante ese fin de semana, que prevé que sea "un éxito". "Hoy cuando vas por el mundo se habla de Madrid como la ciudad referencia europea. Pues hoy hacer un evento en Madrid ayuda mucho y tiene mucho tirón", ha resaltado.

Asimismo, se ha referido a la importancia que tiene también a nivel estratégico para todo el complejo de Ifema Madrid. "Cuando llegué a Ifema en el año 21, facturamos 98 millones, había 80 millones en la caja. Y este año vamos a facturar 300 millones y había más de 200. Es decir, con ese dinero hemos pagado no sólo el circuito, sino la ampliación de Valdebebas", ha señalado.

Es por ello que se ampliarán los pabellones 1 y 2, algo que les da "más capacidad" para realizar también congresos y ferias. "Esto ha acelerado la expansión de Ifema Madrid", ha asegurado.