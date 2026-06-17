Ifema Madrid ve la F1 como "una oportunidad maravillosa" y como "un evento premium"

El vicepresidente ejecutivo de IFEMA Madrid, Daniel Martínez Rodríguez, interviene durante la presentación de MADHORROR, en IFEMA Madrid, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). MADHORROR es un nuevo festival dedicado al universo del terror, el cine fan - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid, la organizadora del Gran Premio de España de Fórmula 1, tiene claro que este es "una oportunidad maravillosa" para la región y que es un "evento premium en términos de experiencia, comercial y logística".

"Vemos la F1 como una oportunidad maravillosa para Madrid y la región para su desarrollo en la próxima década y hemos hecho un gran esfuerzo para convertir a España en un lugar maravilloso en términos económicos, de sostenibilidad y otros campos", señaló Daniel Martínez este miércoles durante una mesa redonda en la Sports Summit Madrid que acoge Ifema Madrid.

El directivo apuntó que no perciben la F1 únicamente "como un evento deportivo sino como algo más grande". "Es una plataforma que nos permite la oportunidad de abrirnos al mundo. Estamos en un club muy exclusivo de 24 destinos", apuntó sobre "un proyecto muy ambicioso y complejo". "Este es un evento premium en términos de experiencia, de parte comercial y logística y de energía, pero aporta un sabor local logrado gracias a una gran logística y planificación", añadió.

Martínez no olvida que la F1 "confía" en ellos y que por este motivo deben de "cumplir con un alto estándar", entre ellos los de sostenibilidad. En este sentido, recordó que Ifema Madrid acoge muchos congresos a lo largo de un año y que por eso tenían ya su "plan estratégico" para cumplir con la sostenibilidad que exigen los organizadores del Mundial.

"Consumimos 25.000 megavatios de energía limpia y una vez que nos ofrecieron la oportunidad de acoger un Gran Premio nos centramos e instalar nuevos paneles solares para generar 5.000 megavatios extra de energía limpia. Seremos los primeros en lograr el objetivo de cero emisiones netas, pero eso es un logro también de la ciudad. Además, septiembre tiene que ofrecer la ventaja logística en cuanto a energía limpia y sostenibilidad", puntualizó.

Finalmente, el vicepresidente ejecutivo de Ifema Madrid pidió "desarrollar soluciones que se puedan extender a otros negocios". "Esto nos beneficia. Todas las empresas de Madrid se van a beneficiar, y Madrid mejorará en términos mercantiles", advirtió.

Junto a Martínez, participaron en esta mesa Louise Young, directora de Promoción de Carreras de la F1, y Ellen Jones, su responsable de Sostenibilidad. La primera recalcó que el buen momento que vive este deporte, que cuenta con un "muy buen nivel de retransmisión y es muy buen negocio". "Estamos creciendo y necesitamos planear, esperar y evaluar lo que está pasando. Se ha aumentado la asistencia en un 20-30 por ciento desde la pandemia y eso aumenta los riesgos que podemos manejar", detalló.

Para Young, 24 carreras en el actual calendario "es un gran número para poder alcanzar un nuevo mercado" y que en su búsqueda de nuevas ciudades se centran sobre todo en que estén "conectadas por buenas infraestructuras de transporte público". "Tenemos todo esto en Madrid", admitió la directiva, que sabe que deben fomentar la expansión a "nuevos mercados" y encontrar "nuevas alianzas", aunque consideró que "la amenaza principal para el negocio es la innovación y la sostenibilidad".

Por su parte, Jones enfatizó en "cómo usar la tecnología para descarbonizar el mundo". "Cuando buscamos cualquier actividad de la F1 buscamos la sostenibilidad, cada vez hay que trabajar más en ello y establecerlo en las relaciones contractuales con los promotores. Organizamos uno de los mayores eventos que tiene la sostenibilidad por bandera", expresó.

"Estamos construyendo soluciones que funcionan y los eventos se están haciendo mas sostenibles y se están viendo los beneficios. Hay que buscar el siguiente paso para poder escalar y encontrar las soluciones para ir a una transición más verde. En la F1 tenemos los motores más eficientes del mundo y esperamos que eso inspire al mundo para fomentar energías sostenibles", remarcó.