Igor Tudor, destituido como entrenador de la Juventus

Igor Tudor, head coach of Juventus, looks on during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between Real Madrid C.F. and Juventus FC at Estadio Santiago Bernabeu on October 22, 2025 in Madrid, Spain.
   La Juventus ha anunciado este lunes que el entrenador croata Igor Tudor ha sido relegado de sus funciones junto con su staff, formado por Ivan Javorcic, Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci, después de que los juventinos cayeran este domingo en la jornada 8 de la Serie A ante la Lazio (1-0).

   El club también anunció que el técnico italiano Massimo Brambilla se hará cargo de manera interina del equipo, y que lo dirigirá en el duelo liguero del próximo miércoles, en casa, ante el Udinese. Una destitución que llega después de que la 'vecchia signora' encadene tres derrotas consecutivas y ocho partidos sin ganar.

   La Juventus quiso agradecer a Igor Tudor y a todo su equipo su "profesionalidad y dedicación" en los últimos meses y les deseó lo mejor en el futuro.

