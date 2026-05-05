La II Vuelta a Castilla-La Mancha recorrerá las cinco provincias del 7 al 13 de agosto. - VUELTA A CASTILLA-LA MANCHA

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La II Vuelta Ciclista a Castilla-La Mancha Leader, que se disputará del 7 al 13 de agosto, recorrerá 1.004 kilómetros y 102 municipios de las cinco provincias de la región, según anunciaron sus organizadores en la presentación oficial en Brihuega.

Organizada por la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER) e impulsada por 16 Grupos de Desarrollo Rural, la prueba constará de 7 etapas para corredores de las categorías sub-23, élite y femenina.

El presidente de RECAMDER, Jesús Ortega, ha señalado que esta segunda edición llega "con más fuerza y con más ambición", pues se ha aumentado el recorrido 349 kilómetros y 32 pueblos más respecto al año anterior y ha apuntado que "a pesar de su corta vida, ya se ha convertido en una prueba deportiva de referencia regional".

Ortega ha afirmado que esta iniciativa es "un paso más, y un paso importante, para seguir impulsando el desarrollo del medio rural, promover la igualdad en el deporte, dinamizar la economía local, luchar contra la despoblación y reforzar la imagen de Castilla-La Mancha como destino turístico y deportivo".

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, aseguró que la II Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha Leader será "una gran ventana" para mostrar el medio rural. Asimismo, Martínez Lizán ha destacado que este evento deportivo es posible gracias a un ejercicio de cooperación interterritorial sin precedentes en la región, coordinado por FADETA y con la colaboración de 16 Grupos de Desarrollo Rural de las cinco provincias.

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha manifestado su apoyo a los Grupos de Desarrollo Rural porque son los que conocen "el entorno y sus necesidades".

El alcalde de Brihuega, Luis Manuel Viejo, ha asegurado que esta Vuelta "va más allá del deporte y nace para poner en valor el medio rural, reivindicando, mostrando su potencial y vertebrando el territorio".

Por último, el presidente de la Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha, Vicente Alumbreros, ha agradecido la apuesta de las administraciones y de los Grupos de Desarrollo Rural por la Vuelta Ciclista, destacando que cuando se fundó la asociación aún no participaban mujeres en pruebas deportivas y hoy su participación está más que consolidada como así lo atestigua las dos ediciones de la Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha Leader.

La primera etapa femenina comenzará en Sigüenza y finalizará en Cifuentes; mientras que la segunda etapa arrancará en Sacedón y finalizará en Beteta. En cuanto a las etapas masculinas, la primera saldrá de Tarancón y finalizará en Quintanar del Rey; la segunda, comenzará en Tarazona de la Mancha y concluirá en Agramón.

La tercera partirá de Torre de Juan Abad y finalizará en Almadén; la cuarta etapa tendrá su punto inicial en Argamasilla de Calatrava y su meta en Herencia; mientras que la quinta y última etapa arrancará en Tembleque y finalizará en Manzanares. En la pasada edición, participaron un total de 24 equipos y 161 ciclistas de 18 países.