Iker Pajares revalida el bronce y Marta Domínguez se queda sin podio en el Europeo de squash

MADRID, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Iker Pajares ha conquistado este sábado la medalla de bronce en Campeonato de Europa individual de squash, que se ha disputado en Chartres (Francia), sin necesidad de jugar, por la lesión de su rival, el suizo Nicolas Müller, mientras que Marta Domínguez se ha quedado a un paso del podio tras caer ante la francesa Melissa Alves por 1-3 (11-7, 6-11, 6-11, 8-11).

El catalán, actual campeón de España y bronce en el pasado Europeo, se colgó la presea por incomparecencia de su rival, que se lesionó durante su partido de semifinales y no pudo recuperarse para el encuentro por el bronce.

"Estoy muy contento de volver a casa con una medalla de bronce. Se me ha quedado la espinita de haber hecho final y haber optado a la medalla de oro, pero me ha dado mucha fuerza y motivación para la temporada que viene, que va a ser muy larga", indicó el de Sabadell, actual número 31 del mundo.

Por su parte, la viguesa Marta Domínguez se quedó a las puertas de subirse al tercer cajón, como le ocurrió en 2002, al ceder ante la francesa Melissa Alves en la lucha por el bronce. Aún así, la gallega, que acudía a la cita tras conseguir el bronce en los World Games de Chengdú (China), evidenció durante el torneo que puede plantar cara a jugadoras con mejor ranking mundial.

"Estoy contenta con el resultado, han sido partidos muy buenos para mí y me dan confianza para la temporada. Pero verse tan cerca de las medallas fastidia, hoy cuando me llevé el primer juego soñaba con conseguir yo la medalla de bronce, pero deporte es así y la semana pasada me llevé yo la de los World Games", indicó Domínguez, número 58 mundial.

Por primera vez en su historia, España acudía a un Europeo con ocho jugadores. En categoría masculina, Iván Pérez finalizó en décimo lugar, Edmon López fue duodécimo y Hugo Lafuente mejoró su posición del año pasado y terminó decimoctavo; mientras que en mujeres Sofía Mateos concluyó en el puesto 22 y Noa Romero y Cristina Gómez, ambas con molestias físicas, no pudieron disputar todos los puestos.

La seleccionadora femenina, Margaux Pitarch, acompañó al equipo en Chartres. "Acudir al Campeonato de Europa con ocho jugadores y tener a dos en las semifinales es un hecho histórico para el squash nacional. Todos han hecho un gran esfuerzo dentro de la pista, y Marta Domínguez e Iker Pajares han demostrado que el squash español está compitiendo de tú a tú con los mejores jugadores del mundo. Esto es una gran motivación para seguir trabajando y que nuestros jugadores sigan escalando puestos a nivel mundial, teniendo, además, el aliciente de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028", apuntó.