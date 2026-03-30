Iker Ruiz del Barco publica 'Sentir los colores', el fútbol desde las emociones dentro y fuera del campo. - TEMAS DE HOY

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El periodista Iker Ruiz del Barco, conocido en redes sociales como @elefutbol, publica el libro 'Sentir los colores', una invitación a vivir el fútbol desde las emociones que se sienten dentro y fuera del campo a través de los colores de las camisetas, los escudos y las gradas para transformarlos en relatos sobre amistad, esfuerzo, miedo, respeto, rabia y superación.

Editada por Temas de Hoy, la obra, que sale a la venta el 8 de abril, pretende demostrar que el fútbol se vive con el corazón y que todos sienten los colores a su manera.

Nacido en 2000 en Sestao (Vizcaya), Ruiz del Barco es periodista deportivo. Tiene un máster en Periodismo Deportivo por la Universidad Villanueva de Madrid, donde actualmente ejerce como profesor. Ha trabajado como redactor para el programa Jugones (LaSexta), y ha sido nominado a mejor creador de contenido deportivo en TikTok y premiado por Mejor Audio de TikTok del año.