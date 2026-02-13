Ilia Malinin la pifia en patinaje artístico y Australia cosecha medallas en el snowboard de Milán-Cortina

13 February 2026, Italy, Milan: US' Ilia Malinin performs his routine during the Figure Skating Men Single skating competition of the 2026 Winter Olympic Games in Milan-Cortina. Photo: Peter Kneffel/dpa - Peter Kneffel/dpa

El estadounidense Ilia Malinin ha quedado este viernes octavo en la final individual de patinaje artístico sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, durante una décima jornada que ha visto a Australia ganar oro y plata en dos disciplinas de snowboard y también al británico Matt Weston ser campeón en el skeleton masculino.

En biatlón, el francés Quentin Fillon Maillet ganó la prueba masculina del esprint en 10 km con un tiempo en la línea de meta de 22:53.1, siendo escoltado en el podio por los noruegos Vetle Sjaastad Christiansen (23:06.8) y Sturla Holm Laegreid (23:09.0), respectivamente.

Luego cuajó la primera alegría australiana en el snowboard, pues Josie Baff consiguió de forma algo sorprendente el oro en el cross femenino; lo hizo tras ganar en una reñida carrera final a la checa Eva Adamczykova y a la italiana Michela Moioli, ésta última remontando hasta llegar al bronce.

Durante la sesión vespertina en esa subsede de Livigno, Scotty James evitó un triplete japonés en la final masculina del 'halfpipe'. Con su mejor puntuación de 93,50, el australiano acabó segundo por detrás del campeón Yuto Totsuka (95,00) y por delante de Ryusei Yamada (92,00), que dejó a su compatriota Ruka Hirano (91,00) con la medalla de 'chocolate'.

Mientras, en las instalaciones de Rho, el checo Metodej Jilek atrapó el oro (12:33.43) en la prueba masculina de 10.000 metros del patinaje de velocidad sobre hielo, y lo consiguió por delante del polaco Vladimir Semirunniy (12:39.08) y del neerlandés Jorrit Bergsma (12:40.48).

Además, en skeleton, Matt Weston obtuvo el título con un tiempo total de 3:43.33; eso supuso un nuevo récord de la pista y amargó a los alemanes Axel Jungk (3:44.21) y Christopher Grotheer (3:44.40), quienes lograron la respectivamente las medallas de plata y de bronce.

Por último, dentro del Unipol Forum en Assago, el colofón a los eventos de medalla fue la muy sorprendente octava posición de Ilia Malinin tras el programa libre de patinaje artístico. Pese a haber sido el mejor de todos durante el programa libre del pasado martes, el patinador estadounidense acusó los nervios de ver cuántos giros cuádruples podría hacer.

No ejecutó bien una maniobra y luego incluso se cayó en otra, lo que le penalizó hasta recibir 156,33 puntos, decimoquinta marca de esta rutina y que provocó su descenso a ese octavo lugar definitivo (264,49). Pero él no fue el único favorito que falló, pues el francés Adam Siao Him Fa acabó séptimo (269,27) y el italiano Daniel Grassl terminó noveno (263,71).

Todo ello iba poco a poco beneficiando al kazajo Mikhail Shaidorov, que tenía previsto dos cuádruples y efectuó cinco finalmente; recibió 198,64 puntos, para una puntuación acumulada de 291,58, y se puso líder para ver sentado en la zona de descanso cómo solamente se le acercaron en el podio los japoneses Yuma Kagiyama (280,06) y Shun Sato (274,90).