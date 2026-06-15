Ilia Topuria pierde el título del peso ligero de la UFC en los jardines de la Casa Blanca

June 13, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: UFC Featherweight Champion ILIA ''EL MATADOR'' TOPURIA shadow boxes on stage during the UFC Freedom 250 ceremonial weigh-ins on the Ellipse, just south of the White House, in Washington DC.,Image: 1110 - Joey Sussman / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El luchador de artes marciales mixtas hispano-georgiano Ilia Topuria ha perdido este lunes el título del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC), debido a su derrota tras el cuarto asalto contra el estadounidense Justin Gaethje en una velada organizada en los jardines de la Casa Blanca en Washington D.C. (Estados Unidos).

El combate entre Topuria y Gaethje encabezaba el cartel de una cita denominada UFC Freedom 250, en un recinto temporal construido en el 'South Lawn' de la residencia presidencial de EE.UU. El alicantino peleaba bajo la mirada de Donald Trump y la primera dama Melania Trump, junto a figuras muy destacadas de otros deportes entre el gentío.

'El Matador', doble campeón de la promotora, llegaba a este combate invicto como profesional (17-0), con la confianza que le caracteriza en sus virtudes y con el aval de sus grandes resultados sobre el octágono, pero Gaethje lució mayor aplomo y entereza en los momentos difíciles.

En el primer asalto, Topuria salió avanzado para dejar escaso margen al juego de piernas de Gaethje, pero sufrió un corte en su ojo derecho tras un 'uppercut' de su rival, quien luego le endosó un potente golpe de derecha y dominó hasta el último de los cinco minutos, cuando un tiroteo de puñetazos dio paso a ataques bajos del hispano-georgiano.

Topuria castigó la línea de flotación, sobre todo la zona del hígado, del luchador de Denver. Y en el siguiente asalto se repitió estrategia, con la que 'El Matador' intentó hacerle un mataleón a minuto y medio de consumirse el reloj, pero no remató la jugada durante ese intercambio de agarres y más agarres en el suelo, y 'The Highlight' recuperó resuello.

A partir del tercer asalto, Gaethje mejoró y la visión del luchador hispano-georgiano era cada vez peor, acusándolo tras encajar un golpe de zurda y poco después un 1-2 con topetazos de diestra-zurda. En el suelo tampoco pudo finalizar el combate el de Denver, si bien ya en el cuarto asalto tuvo la iniciativa y castigó los costados de un Topuria perdedor.