Ilias Akhomach recibe el alta y está disponible para Marcelino en el Villarreal

El internacional marroquí se lesionó la rodilla en noviembre de 2024

BARCELONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista hispano-marroquí Ilias Akhomach, de 21 años, ha recibido el alta médica tras superar una larga lesión de rodilla sufrida en noviembre de 2024 y ya está a disposición de su técnico, Marcelino García Toral, para preparar junto a sus compañeros la nueva temporada del Villarreal CF.

"El futbolista hispano-marroquí Ilias Akhomach ha recibido el alta médica tras completar el proceso de recuperación correspondiente a la intervención quirúrgica a la que se sometió después de sufrir una rotura completa del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha", anunció el club 'groguet' en un comuniado.

Ilias, que se lesionó durante el partido de Liga ante el Deportivo Alavés en el Estadio de la Cerámica, fue intervenido el 15 de noviembre de 2024 por el doctor Joan Carles Monllau en Barcelona, bajo la supervisión de los servicios médicos del Villarreal CF.

El hábil extremo derecho llegó al Villarreal en verano de 2023 procedente del FC Barcelona, en concreto del filial Barça Atlètic si bien había debutado con el primer equipo, con el que había jugado 2 partidos de LaLiga y 1 de Copa del Rey en la temporada 2021/22, además de ser convocado (sin jugar) para dos duelos de la 'Champions' en la siguiente campaña.

Con el 'Submarino amarillo' ha jugado 51 partidos, con 5 goles y 5 asistencias en su haber. No obstante, en esta última temporada su lesión de rodilla le impidió volver a jugar y ahora deberá ganarse de nuevo la confianza de Marcelino. En su primer año como 'groguet' sus números fueron de 4 goles y 5 asistencias en 31 partidos de Liga, 5 de Europa League y 3 de Copa del Rey.