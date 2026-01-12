Illa y Collboni ven un "tándem imbatible" de Barcelona y el resto de Catalunya con el Tour de Francia

Foto de familia de los representantes institucionales en la presentación del Grand Départ del Tour de Francia con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el centro - EUROPA PRESS

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han destacado el "tándem imbatible" que forman Catalunya y su capital, y que ven ejemplificado en el Grand Départ del Tour de Francia, que se celebrará del 4 al 6 de julio.

Así se han expresado en la presentación del evento este lunes, al que han asistido los consellers de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, y el de Deportes, Berni Álvarez, así como los alcaldes de los 60 municipios catalanes por los que pasará la carrera, entre ellos el de Tarragona, Rubén Viñuales, y la de Granollers, Alba Barnusell, cuyas ciudades acogerán la salida de la etapa 2 y 3.

Illa ha asegurado que el Grand Départ es una "gran oportunidad en beneficio de toda Catalunya", resultado del trabajo conjunto entre Govern, ayuntamientos y diputaciones y que, en sus palabras, demuestra que el territorio transmite confianza y seguridad al resto del mundo.

También ha destacado los valores de diversidad, esfuerzo y superación que encarna el Tour como "espejo" tanto de las instituciones europea como de Catalunya, y ha pedido a los alcaldes catalanes que aprovechen su impulso para lucir sus municipios y trabajen juntos para lograr el mejor Grand Départ de la historia, textualmente.

Collboni ha asegurado que "desde el minuto cero" tenía claro que el Grand Départ era un evento que Barcelona debía compartir con el resto del territorio, formando un acontecimiento sin precedentes en la historia de Catalunya.

Asimismo, ha reivindicado el Tour como un "evento absolutamente democrático" en el que centenares de miles de catalanes saldrán a las calles para ser testigos de su celebración.

LEGADO

Álvarez ha asegurado que el paso del Tour permitirá reforzar la marca de Catalunya, procurando porque el evento deje un "legado" a nivel social, medioambiental y económico para el conjunto del territorio.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, ha destacado la "emoción e ilusión" que supone tanto para la ciudad como para el sector ciclista convertirse en la capital mundial de este deporte durante unos días.

Viñuales ha agradecido el liderazgo de Barcelona para traer al resto de Catalunya la proyección y el fomento del deporte que supondrá el Grand Départ, y ha ironizado que será uno de los mayores eventos que acogerá Tarragona "desde la época de Augusto".

Finalmente, Barnusell ha afirmado que el paso del Tour por Granollers es un "hito histórico y un sueño hecho realidad" para la ciudad, con el que esperan proyectarse junto al resto del territorio, con identidad y sentimiento de pertenencia con Catalunya.