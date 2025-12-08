El Ilunion conquista su tercera Supercopa de España en silla de ruedas consecutiva - BSR ESPAÑA

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ilunion se ha proclamado campeón de la Supercopa de España en silla de ruedas por tercera vez consecutiva después de superar al BBK Bidaideak (72-82) en la final, que se disputó en la localidad madrileña de Getafe.

De esta manera, el equipo madrileño logra su tercer título seguido de la Supercopa de España en las cuatro ediciones que se han disputado, con el Amiab Albacete ganando la primera edición, en 2022. El MVP de la final fue el australiano Bill Latham, con 27 puntos y 17 asistencias para el conjunto ganador, liderando el mejor quinteto del encuentro junto con Jhon Hernández, Dani Stix, Manu Lorenzo y Jhon Hernández.

El equipo bilbaíno, que este curso incorporó al internacional español Pablo Poyato y a la canadiense Kady Dandeneu, llegó a la final tras eliminar a uno de los favoritos, el Amiab Albacete, mientras que el Ilunion hizo lo propio tras exprimirse al máximo para superar al Amivel en un partido en el que llegó a anotar 99 puntos.

La igualdad caracterizó los dos primeros cuartos de la final hasta que en los últimos minutos antes del descanso el Ilunion tomó la delantera bajo el liderazgo del británico Gregg Warburton y Bill Latham, que acabaron anotando entre los dos 47 puntos, más de la mitad del total del marcador.

Tras el descanso, el cuadro madrileño defendió su renta, en parte porque el equipo vasco falló varios tiros debajo del aro que le hubieran acercado en el tanteo y no estuvo fino en los rebotes. Un triple de 'Pincho' Ortega a falta de un segundo en el tercer cuarto elevó a nueve la diferencia.

Ya en último parcial, el BBK Bidaideak intentó acercarse en el marcador y llegó a situarse a cinco puntos a falta de seis minutos, aunque el Ilunion, fuerte en defensa, frustró cualquier atisbo de remontada.