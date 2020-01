Imanol Alguacil, renovado hasta 2021: "Muy contento porque quiere decir que las cosas van bien"

Publicado 03/01/2020 18:47:45 CET

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha renovado este viernes hasta el 2021 su contrato con el club donostiarra, sintiéndose así "muy respetado y valorado" después de ver "la confianza del club y el cariño de la gente" hacia su trabajo.

"Imanol Alguacil ha renovado por una temporada más su contrato con la Real Sociedad. El técnico de Orio, junto con el presidente, Jokin Aperribay, ha prolongado su vinculación con el club de su vida esta tarde en el Reale Arena", ha informado el conjunto 'txuri-urdin'.

Así, Alguacil ha señalado estar "muy contento" con la prolongación de su contrato. "Antes de renovar, ya decía que me sentía contento, valorado y seguro de estar aquí. Y esto es consecuencia. La verdad es que muy, muy contento porque quiere decir que las cosas van bien y que, tanto Roberto [Olabe] como el club y la Junta Directiva, están contentos del trabajo que estamos realizando", ha añadido al respecto.

"Independientemente de que el equipo ahora vaya bien, siempre me han mostrado confianza, siempre he trabajado con muchísima seguridad. Cuando en verano tuvimos que tomar decisiones, siempre han sido consensuadas y me he sentido respetado. Y en ese sentido, no hacía falta que tuviera que renovar. Estaba muy tranquilo porque, más allá de la firma, ya me sentía valorado y respetado. Esto es alargar la duración y esperemos que no sea solo una temporada más, sino que haya más", ha comentado.

"Es muy difícil, incluso cuando las cosas van bien, que puedas disfrutar. Porque sabes además que esto cambia rápido de una semana a otra, que es constante, que todo lo que has hecho no sirve de nada y que lo que hay que hacer es trabajar y pensar en mejorar", ha afirmado.

"En ese sentido, es muy complicado disfrutar de lo que haces en el día a día. Seguramente, cuando más disfrute sea cuando esto acabe. Pero, hasta que llegue ese día, no queda otra que trabajar como lo hemos hecho hasta ahora con mucha responsabilidad, con mucha dedicación", ha argumentado.

Frente al Villarreal CF, el próximo domingo tendrá una buena oportunidad de celebrar esta renovación junto a la grada 'txuri-urdin'. "Se van a dar muchas cosas. El primer partido del año, el primero después de un parón, la renovación, día de Reyes, un partido más en Anoeta, el estadio otra vez a reventar, una ilusión terrible por parte del aficionado, un gran rival... La verdad es que muchas cosas para poder ganar e irnos contentos una vez más", ha concluido Alguacil.