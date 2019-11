Imbroda afirma que están "con lógica preocupación" por la situación del Málaga CF: "Los plazos se van agotando"

Publicado 29/11/2019 12:02:08 CET

MÁLAGA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha asegurado que las instituciones malagueñas están "expectantes" y siguiendo "al detalle y con lógica preocupación" la situación del Málaga Club de Fútbol porque "los plazos se van agotando".

Así, cuestionado por los periodistas en Málaga, Imbroda ha indicado que los plazos se van "acortando" y, al parecer, "no ha habido acuerdo de BlueBay con la propiedad ni con los posibles compradores; hay un impás y estamos expectantes".

"No sé si habrá acuerdo final, confiamos en que no dejen caer al Málaga", ha sostenido el dirigente malagueño, quien ha recalcado: "Nosotros en la medida de nuestras posibilidades no lo estamos haciendo pero hay una decisión privada con unos compradores con los que se tienen que poner de acuerdo".

Sí ha dejado claro el titular andaluz de Deporte que la Junta de Andalucía está "atenta" y en "contacto permanente con LaLiga" porque siguen "preocupados por lo que pase con el Málaga".